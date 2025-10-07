スピーカーベース「DA-SB1」ナチュラル

クリプトンは、デスクトップ向けオーディオアクセサリーシリーズの第2弾として、小型スピーカーを約10度、斜め上に向けて設置できるスピーカーベース「DA-SB1」を直販サイトのKRIPTON Online Storeで発売した。直販専用商品で、価格はペアで7,150円。仕上げはナチュラルとブラックから選択できる。

スピーカーベース「DA-SB1」ブラック

クリプトンの小型スピーカーである「KS-11G」や「KS-33G」など、小型スピーカーをデスクトップ上で使う際に、音場を調整し、より良い音で聴くためのアクセサリー。

「KS-11G」を設置した使用イメージ

天面に約10度の傾斜角をつけることで、よりダイレクトに音が届きやすく調整できる。

素材は、オーディオボード素材として制振効果に定評のあるゴムの木のランバーコア材を採用している。

外形寸法は90×110×30mm(幅×奥行き×前面高さ)。質量は片側145g。

既報の通りクリプトンは、デスクトップアクセサリーシリーズの第1弾として、卓上サイズの調音パネル「DA-AP1」を8月に発売。スピーカーの間にあるPCディスプレイの前に設置して音響反射を整えたり、壁とスピーカーに距離がある場合、スピーカー背面に置くことで、よりバスレフ効果を明確化する効果などが期待できる。