ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > けんか神輿 激しいみこしのぶつけ合いに祭りムードは最高潮に 愛媛… けんか神輿 激しいみこしのぶつけ合いに祭りムードは最高潮に 愛媛・松山市 けんか神輿 激しいみこしのぶつけ合いに祭りムードは最高潮に 愛媛・松山市 2025年10月7日 12時23分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 愛媛県松山市では、けんかみこしで知られる秋祭りの鉢合わせが繰り広げられました。激しいみこしのぶつけ合いに祭りムードは最高潮に達していました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 高市新総裁「期待する」66％、新人事に“裏金議員”起用はある？自公連立に暗雲【Nスタ解説】 「道が分からんのよ…」午前3時、車道の真ん中に93歳の男性 携帯には大量の不在着信 25歳の女性がとっさに取った行動は 広島 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, 金属加工, 寺田屋, 神奈川, 床暖房, 在宅医療, 介護, 横浜, 配線, 老後