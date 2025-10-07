お笑いタレント有吉弘行（51）が5日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。4日深夜放送のTBS系「オールスター後夜祭’25秋」で解散を発表したお笑いコンビ、コンピューター宇宙に言及した。

有吉は「後夜祭」で総合MCを担当。「コンピューター宇宙が解散を発表しまして。クイズの1つとして、コンピューター宇宙の解散が発表された。なかなかピンとこない。私もほぼ口を利いたことがない」と切り出した。

コンピューター宇宙はクイズの合間に行われた「コンビ対抗エレキテル相撲」に登場。1人が相撲を取り、1人が4分の1に区切られた土俵に電流を流すという仕組み。コンピューター宇宙のはっしーはっぴー（30）が土俵に上がり、ブティックあゆみ（34）が電流係を務め、FUJIWARA原西孝幸と対戦した。

有吉は「本当にこう…学生だよね。（はっしーはっぴーが）原西さんを押さえ付けたり。電流が流れる場所と電流が流れない場所があって。電流流れる場所に敵を押さえ付けて、電流を食らわせるっていうのが基本的な作戦というか、唯一の笑えるポイント」と説明。

続けて「電気の流れないところで、ただただレスリングのように原西さんを押さえ込む。別にね、このご時世、原西さんが勝った方が盛り上がるけど、そこの勝ちを譲れとは言わないんだよ、俺は。真剣勝負であってほしいし。ちょっかいだしてほしくない、勝敗に関しては。ただやっぱり、お笑いの番組なんで」と苦言を呈した。

コンピューター宇宙は「後夜祭」生放送で突然解散を発表。番組内で有吉から「解散理由は？」と聞かれると、はっしーはっぴーは「すぐ怒るんで。ちょっと耐えられないので解散しちゃいます」と相方を指さした。有吉は「不仲ね」と反応した。

コンピューター宇宙は19年にコンビ結成。所属は太田プロダクションで、有吉の後輩にあたる。キングオブコントでは20年、23年に準々決勝進出。