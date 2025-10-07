ワンコがソファの端でくつろいでいるので心配していたら、案の定すべり落ちてしまって…？ハプニング後の予想外の展開に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で7万9000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「大物ですね」「笑っちゃいました」といった声が寄せられています。

【動画：ソファの端でくつろいでいる犬→すべり落ちてしまい…思わず笑ってしまう『まさかの展開』】

ソファの端でくつろいでいたら、ハプニング発生

Instagramアカウント「onekao」に投稿されたのは、コーギーの「モナ」ちゃんがソファでくつろいでいる時に起こったハプニングの一部始終です。モナちゃんはソファの端っこという際どい場所に寝転んでいたので、「落ちてしまわないかな…」と不安を覚える飼い主さん。

そんな飼い主さんの心配をよそに、モナちゃんは隣に座っているご家族に撫でてもらいながら、幸せそうにゴロゴロし続けていたそう。

しばらく様子を見ていたら、不意にスッと後ろに頭を動かしたモナちゃん。その拍子にバランスを崩し、案の定ソファからすべり落ちてしまったとか！

予想外の展開に爆笑

ソファの上では右を向いて寝転んでいたモナちゃんですが、落っこちる時に仰向けになってお尻で着地。そのままゴロ～ンと転がって、最終的には左向きの体勢で床に横たわったそう。「大丈夫かな？」と飼い主さんが様子をうかがっていたら…？

なんとモナちゃんはハプニングに見舞われても全く動じることなく、そのまま床で寝てしまったそうです！怪我もなく無事だったことにホッとするのと同時に、予想外の展開に思わず笑ってしまいます。

これからもモナちゃんは何事にも動じないマイペースすぎる姿で、人々に笑顔を届けてくれそうですね。

この投稿には「可愛すぎて何回も見ちゃう」「クレーンゲームみたいに落ちてるｗ」「落ちてもお構いなしなのね笑」といったコメントが寄せられています。

先輩犬との微笑ましい日常

モナちゃんは先輩犬の「ノエル」くんと暮らしており、のんびりお昼寝したり美味しいごはんを食べたりお庭で遊んだりして、一緒に楽しい毎日を過ごしているそう。

何をしていても可愛くてSNSで大人気の2匹ですが、特に明るい笑顔に元気をもらっている人が多いようですよ。モナちゃんとノエルくんの笑顔あふれる日々が、この先もずっと続きますように！

モナちゃん＆ノエルくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「onekao」をチェックしてくださいね。

