犬が飼い主さんに、おもちゃを買ってもらう方法を紹介するInstagramが注目されています。投稿したのは、ロングコートチワワのよもぎくん・しょうぶくんと暮らす「よもぎ（と）しょうぶ//yomosyou」さん。投稿から11.3万回以上再生され、「これは貢いでしまう」「ツボを心得てる」といったコメントが寄せられています。

かわいい顔でアピール開始！

登場するのは、ロングコートチワワのよもぎくん・しょうぶくん。この日、おもちゃコーナーに到着すると、よもぎくんとしょうぶくんはすぐに必殺技を繰り出したといいます。ぱっちりした瞳でじっと見つめる姿は、見た人の心を一瞬でとらえるのだとか…。

微笑むように口角を上げて見上げる姿は、まるでモデルのようだったそう。「こんな顔で見つめられたら買うしかない！」と誰もが思うほどのかわいさで、すでに作戦は成功の予感が漂っていたといいます。

さりげなく座り込み作戦

次の作戦は、静かにその場に座り込むこと。しょうぶくんはおもちゃコーナーの前で、飼い主さんを見つめながらゆっくり腰を下ろしたといいます。このさりげなさが、かえって強いアピールになっていたんだそう。

座り込み「ここから動きたくないな～」と言わんばかりの仕草に、思わず笑ってしまうほどだったとか。飼い主さんをさりげなく見つめるしょうぶくん、表情を確認しているのでしょうか？

絶対に動かない最終手段

続いての作戦は、その場から意地でも動かないこと。飼い主さんが「そろそろ行こう」とリードを引いても、しょうぶくんは立ち止まり、ゆっくりズルズルと滑るだけだったそう。動かない姿は、意地でもおもちゃを諦めたくない気持ちを表しているようだったとか。

最後には「もう一歩も動きません！」とばかりに踏ん張り、絶対に動かない作戦へ入ったといいます。こんな健気なアピールを見せられたら、買わないわけにもいかず…。見事に飼い主さんは、おもちゃをたくさん貢がされたのでした。

この投稿には「かわいすぎてつい貢ぎたくなる！」「あの笑顔で見つめられたら絶対に買っちゃう」「ツボをよくわかってるね」「うちの子も同じようにおねだりする」「その場で座り込むなんて賢すぎる」「かわいい笑顔の時点で買っちゃうｗ」「人間の子どもみたいですね」といった声が寄せられています。

Instagram「よもぎ（と）しょうぶ//yomosyou」では、2匹のロングコートチワワが見せるユーモアと日常のかわいさを発信中。お出かけや遊びのシーン、ちょっとしたハプニングまで楽しめる癒しの投稿が満載です。

