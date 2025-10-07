日本代表DF鈴木淳之介、元同僚の福田翔生とデンマークで対戦しても「試合中はお互いに話さない」

いまや数多くの日本人選手が海外リーグでプレーしている。

デンマークではコペンハーゲンに鈴木淳之介、ブレンビーには福田翔生と内野貴史が所属している。

鈴木はこの夏にJ1湘南ベルマーレから名門コペンハーゲンに加入した22歳の日本代表DF。

また、24歳のFWである福田も同じく湘南ベルマーレからこの夏にブレンビーへ移籍した。

『Tipsbladet』や『Bold』によれば、鈴木はデンマークへの適応などについてこう話していたそう。

「日本と比べると、全く違う経験です。より雰囲気があるし、ファンも多いです。それを楽しんでいます。

試合中はチームメイトとは簡単な英語を使って話しています。

（怪我で）加入当初、すぐにプレーできなかったのは残念でした。負傷（から復帰）後、ファンの皆さんに認められるようになったことを嬉しく思います。

（元同僚である福田とは）プレー中はお互いに話しません。でも、3か月前は日本の同じクラブでプレーしていたので、会ったら挨拶して少し話します。でも、試合中は集中していますから」

鈴木は怪我から復帰後に存在感を増しており、福田も新監督のもとでレギュラー起用されている。

湘南ベルマーレからヨーロッパへ渡った日本人選手8名

コペンハーゲンとブレンビーは11月末に対戦する予定で、デンマークの地で元同僚対決が実現するかもしれない。