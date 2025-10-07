「帰りたい」「正直…」 婚活ドキュメンタリーで元アイドルが本音吐露
ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第7話が、5日に配信された。
『ガールオアレディ シーズン2』場面カット (C)AbemaTV, Inc.
○スタジオMC総ツッコミの展開
第7話のスタジオトークでは、経営者のモエミが、美容師・トシヒコと年収1億円の歯科医・ノリヤスとの間で揺れ動いている話に。トシヒコはモエミと元アイドル・アイミを選び、トライアングルデートに出かけたが、旅の途中で「本日の夕食はA：居酒屋、B：レストラン」という質問に居酒屋を選んでしまい、1人でビールを飲むことに。
この行動に対してスタジオMCは総ツッコミを入れ、アンミカは「(トシヒコは)レストランより居酒屋を選ぶ人やし……」とイジり、若槻千夏は「トシヒコは生ビールが飲みたかったの!」とフォロー。藤森慎吾は「黙ってデートはレストラン行け!」と鋭いツッコミを入れた。
○元アイドルが本音吐露
一方、モエミと真剣に結婚観や子ども、将来の金銭面について語った年収1億円の歯科医・ノリヤスについて、藤森は「(ノリヤスは)意外とちゃんと結婚観の話をしてくれるからね。言葉のチョイスは気になるけど……」「『これ逆算していかないといけないから、そうなるとそろそろ……』って言い方は気になるけど実は結婚のことをちゃんと考えてる」と評価した。
さらに、アイミが「帰りたい……くらい結構(思いました)。結婚って難しくもあり重要な問題なんだなと思いました。気軽な気持ちでいけない」「この人だっていうような秀でている人が正直あんまりいなくて……」と本音を吐露する場面も。リアルな結婚観が語られた。
【編集部MEMO】
『ガールオアレディ』は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。
