メジャーリーグのプレーオフ。大谷翔平選手・佐々木朗希投手が活躍し、ドジャースがリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけました。熱戦を終えたフィラデルフィアの球場のようすなどをお伝えします。

フィリーズの本拠地シチズンズバンク・パーク。試合が終わり出てきたフィリーズファンからは、たくさんの恨み節が聞かれました。一方、しびれる試合展開での連勝に、数少ないドジャースファンは大いに盛り上がっていました。

ドジャースファン

「今まで見たゲームの中で一番楽しかった 目が離せないゲームになりました」

「（第3戦は大谷選手の）ホームラン期待しています！」

「最高です。大谷さん打ってくれて最高です。朗希、最後よかったですよね。よかったです」

そして、日本時間9日の地区シリーズ第3戦は、山本由伸投手が先発します。7日、意気込みを語りました。

ドジャース 山本由伸投手

「この2試合から得られる情報もあると思います。また違う、自分ならではの作戦というか、自分のピッチングにあった作戦もあると思うので、どちらもしっかり分析しながら準備していきたいと思っています」

ドジャースが3連勝で地区シリーズの突破を決めるか、注目です。