お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは10月6日、自身のInstagramを更新。「俺の女」のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。

「これはご機嫌になってしまいますね‪」

庄司さんは「#俺の女」のハッシュタグを添え、1枚の写真を投稿。妻でタレントの藤本美貴さんの「ロケ終わり」の姿です。「大好きなクレープアイスをゲットして超ご機嫌」とあるように、藤本さんはアイスを持ってうれしそうな表情を浮かべています。

ファンからは「かわいー」「何であなたは何着ても可愛いのかな」「これはご機嫌になってしまいますね‪」「凄く親近感」「超ご機嫌なミキティをみて超・超ご機嫌なショジさんなんだろな〜」「きました 俺のオンナ」などの声が寄せられました。

「初めてハートやったかも…」

9月27日の投稿では「初めてハートやったかも…」とつづり、藤本さんとのツーショットを公開した庄司さん。夫婦でハートを作るポーズに挑戦していますが、2人とも照れくさそうです。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)