台風第２２号は、９日に非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気圧配置など］



強い台風第２２号は、７日９時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。台風は発達しながら、７日は日本の南を北西へ進み、８日は進路を次第に北東に変え、９日は非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する見込みです。また、前線が９日にかけて、東海道沖から日本の東にほとんど停滞するでしょう。





［風の予想］伊豆諸島では、８日は非常に強い風が吹き、９日は一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）伊豆諸島 ２０メートル （３０メートル）９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）関東地方 ２３メートル （３５メートル）伊豆諸島 ４５メートル （６５メートル）

［波の予想］



伊豆諸島では、８日はうねりを伴って大しけとなり、９日は猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上では９日はうねりを伴って大しけとなる見込みです。

８日に予想される波の高さ

関東地方 ３メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う

９日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う

伊豆諸島 １０メートル うねりを伴う



［雨の予想］

伊豆諸島では、前線や台風本体の発達した雨雲により、８日は雷を伴った激しい雨が、９日は非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

７日１２時から８日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ８０ミリ

その後、８日１２時から９日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ６０ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ



［防災事項］

伊豆諸島では、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、高波にも厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。関東地方では、９日はうねりを伴う高波に警戒してください。

