庄司浩平、1年かけて小説『なつのさくら』を初執筆 青春ストーリーに ドラマ『40までにしたい10のこと』や『仮面ライダーガヴ』で人気
ホーム社2025年10月10日正午から文芸図書WEBサイト「HB」で、俳優の庄司浩平が執筆した小説『なつのさくら』を公開する。
【画像】庄司浩平が初執筆した小説『なつのさくら』のビジュアル
俳優としても活躍中の庄司が、約1年の歳月をかけて完成させた青春ストーリー。同日には今作の執筆秘話や今後の展望などに迫るインタビュー記事も配信となる。
■『なつのさくら』あらすじ
社会人4年目の夏、坂田浩（さかた・ひろ）は高校時代からの友人と共に居酒屋に集まっていた。そこで「宮内（みやうち）さくら」という懐かしい名前を耳にし、高校時代の記憶がよみがえる。秘密のノートに書き連ねた「バケットリスト」、宮内との出会い、そしてふたりで過ごしたひと夏の思い出…。それらすべては「生きる理由」を探すヒロにとって、かけがえのないものとなっていたが――。
