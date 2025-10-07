Hi-STANDARD、全国117店舗で新ミニアルバムから「Our Song」先行試聴スタート 予告無しゲリラで実施
Hi-STANDARDの新曲「Our Song」が、全国CDショップ117店舗での先行試聴がスタートした。PIZZA OF DEATHの公式SNSにて発表されたもので、対象店舗の店内試聴機で楽曲を聴くことができる。予告無しでのゲリラ企画となった。
【画像】Hi-STANDARD、全国CDショップでの先行試聴開始 告知画像
11月26日発売のミニアルバム『Screaming Newborn Baby』のリリースを記念して実施されるもので、7日から13日までの期間、全国の対象CDショップにて収録曲「Our Song」をいち早く体験できる。開催店舗の詳細は、PIZZA OF DEATH公式サイトで確認できる。
今回の楽曲は、The BONEZ／Pay money To my Painのドラマー・ZAXを迎えた新体制での制作によるもの。PIZZA OF DEATHの投稿では、「画像にある注意事項をよく読んで学校帰り仕事帰りに是非ご来店ください」と添えられており、店舗内に掲示された注意事項に従っての参加を呼びかけている。
