「かっぱの新物うに祭り」開催、濃厚な旨みと甘みが楽しめる「新物うに包み」が一貫110円(税込)〜

かっぱ寿司は、2025年10月9日から10月22日までの間、今年獲れた“新物”のうにが楽しめる「かっぱの新物うに祭り」を全店で開催する。

〈「かっぱの新物うに祭り」ラインアップ(各税込)〉

◆「新物うに包み」一貫110円

パリッとした海苔の食感と、風味豊かなうにのうまみを組み合わせた。税込110円とお手頃価格ながら、新物うにの甘みとクリーミーでとろけるような味わいが楽しめる。

※店内飲食限定

かっぱ寿司「新物うに包み」

◆「みなみ鮪中とろ 〜店内仕込 新物うに醤油仕立て〜」一貫290円

かっぱ寿司の人気定番ネタ「みなみ鮪中とろ」の味わいをさらに引き立てるため、新物うに醤油を塗って仕上げた。新物うにの旨みとだし醤油の風味･塩味が加わった、贅沢な味わい。

かっぱ寿司「みなみ鮪中とろ 〜店内仕込 新物うに醤油仕立て〜」

◆「新物うに こぼしいくら包み」一貫290円

いくらのプチプチした食感と、新物うにの甘味を組み合わせた、贅沢な一皿。

かっぱ寿司「新物うに こぼしいくら包み」

◆「店内仕込 新物うに醤油の甘海老大葉包み」一貫190円

新物うに醤油の濃厚な旨みと甘海老のとろける食感、甘味が楽しめる。大葉の爽やかな香りでさっぱりと仕上げた。

かっぱ寿司「店内仕込 新物うに醤油の甘海老大葉包み」

◆「新物うに茶碗蒸し」430円〜

かっぱ寿司の人気サイドメニュー「茶碗蒸し」に、濃厚な旨みと甘味のある新物うにをのせた。具材に「えび」を使用している。

かっぱ寿司「新物うに茶碗蒸し」

◆「店内仕込 新物うに醤油(カップ)」110円

店内で丁寧に仕込んだ新物うに醬油。好みのネタにかけて楽しめる。

かっぱ寿司「店内仕込 新物うに醤油(カップ)」