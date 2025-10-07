「かっぱの新物うに祭り」開催、濃厚な旨みと甘みが楽しめる「新物うに包み」が一貫110円(税込)〜
かっぱ寿司は、2025年10月9日から10月22日までの間、今年獲れた“新物”のうにが楽しめる「かっぱの新物うに祭り」を全店で開催する。〈「かっぱの新物うに祭り」ラインアップ(各税込)〉
◆「新物うに包み」一貫110円
パリッとした海苔の食感と、風味豊かなうにのうまみを組み合わせた。税込110円とお手頃価格ながら、新物うにの甘みとクリーミーでとろけるような味わいが楽しめる。
※店内飲食限定
かっぱ寿司「新物うに包み」
◆「みなみ鮪中とろ 〜店内仕込 新物うに醤油仕立て〜」一貫290円
かっぱ寿司の人気定番ネタ「みなみ鮪中とろ」の味わいをさらに引き立てるため、新物うに醤油を塗って仕上げた。新物うにの旨みとだし醤油の風味･塩味が加わった、贅沢な味わい。
かっぱ寿司「みなみ鮪中とろ 〜店内仕込 新物うに醤油仕立て〜」
◆「新物うに こぼしいくら包み」一貫290円
いくらのプチプチした食感と、新物うにの甘味を組み合わせた、贅沢な一皿。
かっぱ寿司「新物うに こぼしいくら包み」
◆「店内仕込 新物うに醤油の甘海老大葉包み」一貫190円
新物うに醤油の濃厚な旨みと甘海老のとろける食感、甘味が楽しめる。大葉の爽やかな香りでさっぱりと仕上げた。
かっぱ寿司「店内仕込 新物うに醤油の甘海老大葉包み」
◆「新物うに茶碗蒸し」430円〜
かっぱ寿司の人気サイドメニュー「茶碗蒸し」に、濃厚な旨みと甘味のある新物うにをのせた。具材に「えび」を使用している。
かっぱ寿司「新物うに茶碗蒸し」
◆「店内仕込 新物うに醤油(カップ)」110円
店内で丁寧に仕込んだ新物うに醬油。好みのネタにかけて楽しめる。
かっぱ寿司「店内仕込 新物うに醤油(カップ)」