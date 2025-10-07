俳優の綾瀬はるか（４０）、鈴木亮平（４２）、浜辺美波（２５）、ロックバンドのＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが７日に都内で開催された、この日発売されたキリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」の発表会に出席した。

四者はＣＭに出演し、ミセスはテーマソング「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」を書き下ろしている。

浜辺はオフホワイトのノースリーブワンピースに白いシューズという清楚（せいそ）なファッションで登壇。ワンピースからは、細く長い首と細い二の腕がスッと美しく伸びている。

お酒のＣＭは初挑戦となった浜辺は、撮影を「どうやったらいいんだろう？ってすっごく分かんなくて、前日からどうしようどうしようと思っていたんですけど、皆さんがいらっしゃって乾杯できると一気に緩んで、すっごい楽しかったです。何回も何回も、撮影ですけど乾杯って言うことができて、普段だとそんなにできることじゃないので、カチャッとグラスを合わせる度にすごくハッピーになりました」と振り返った。

壇上でも皆で乾杯してグッドエールをあおり、浜辺は「いいですね、こういう場所で皆で乾杯できたら、最高に今おいしくて幸せな気持ちです」と笑顔。ＣＭではグッドエールの味を「シャンシャン」と独特な表現をしたことについて「急に振られて私も頭、パンパンになっちゃって、『シャンシャン』って言ってたんですけど、意味が分かんないですけど」と照れつつ、「ぜひシャンシャンという華やかな味わいなのかどうか確かめていただければ」ときっぱり。ミセスの藤沢涼架が「俺分かるよ、シャンシャン！」とフォローした。

また、鈴木がグッドエールで採用されたホップ「Ｃｒｙｏ Ｈｏｐ」とキリン初の「ブライトアロマ製法」を説明すると、浜辺は「素晴らしかったです。ホントにちゃんとご理解されてアピールしてくださったので、文章でたぶん読むよりも頭の中にすごくスッと入ってきて勉強になりました。見習いたいと思います」と尊敬のまなざしを向け、鈴木は「真っすぐな瞳で、ありがとうございます」と喜んでいた。