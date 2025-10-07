【「ウォーハンマー」10種のバトルフォース】 10月6日 公開

ゲームズワークショップは、「ウォーハンマー40,000」（ウォーハンマー40K）から7種、「ウォーハンマー：エイジ・オヴ・シグマー」（ウォーハンマーAoS）から4種のセットボックス「バトルフォース」の内容を10月6日に発表した。

「バトルフォース」は通年ブラックフライデーの時期、11月中旬～下旬頃に発売するセット。年内にピックアップされた陣営をメインに、特徴的なユニットを数個取り上げて大幅な割引を伴うセットとして販売する。いずれも在庫限りの販売となっている。

至福に囚われし戦士団

「エンペラーズ・チルドレン」から「フルグリム」、「フロウレス・ブレイド」6体、「ノイズマリーン」6体を収録したセット。2025年に登場した「エンペラーズ・チルドレン」から、強力な総大将を伴うセットとなっている。

至福に囚われし戦士団

クトーニア探査団

「リーグ・オヴ・ヴォータン」から2025年に発売されたキット、「カプリカス」、「クトーニアン・アースシェイカー」2体に加え、「クトーニアン・ベセルク」10体、「ブロキール・アイアンマスター」、「ブロキール・サンダーキン」3体を含む。「クトーニアン」のユニットを集めるなら最適のセット。

クトーニア探査団

破壊者の大暴走

「ティラニッド」の大型ユニットを多数集めたボックス。「ニュートタイラント」と「スクリーマーキラー」は通常はECサイトからの注文限定のアイテムで、「ティラノフェックス」、「ハルスペックス」、「マレセプター」がセットとなっている。「ティラニッド」で相手ビークルや中大型の強敵を倒すのに適している。

破壊者の大暴走

先見者の部体

「タウ・エンパイア」の反逆者「コマンダー・ファーサイト」とその筆頭戦士「八勇傑」をモチーフとしたセット。これに「コマンダー（エンフォーサー・バトルスーツ装備）」を加えることで現行の「八勇傑」が揃う。「バトルスーツ」を大量に使うルールも存在し、メカをモチーフとした「タウ・エンパイア」の神髄を味わうならこのセットだ。

先見者の部体

“鋼鉄の光輪”打撃部隊

「スペースマリーン」の最新ヘッドパーツと「カンパニー・ヒーロー」、「キャプテン」、「スターンガード・ベテラン」5体、「ヘルブラスター・スカッド」5体、「リデンプター・ドレッドノート」、「バリストゥス・ドレッドノート」のセット。古参兵が大量に同梱されており、バトルフォースの名前にもなっている「鋼鉄の光輪」（アイアンヘイロー）を装着したモデルも多い。

“鋼鉄の光輪”打撃部隊

地獄の戦士団

「ケイオス・スペースマリーン」から「ロード・ディスコーダント」、「ヴェノムクロウラー」、「オブリタレイター」2体、「ハヴォック」5体、「レギオナリー」10体、「ケイオス・ライノ」を収録したキット。大型の指揮官やエリート歩兵、巨大兵器、兵員輸送車も含んでおりバランスがいい。

地獄の戦士団

クリーグ包囲小隊

「アストラ・ミリタルム」から「デスコーア・オヴ・クリーグ」（クリーグ決死連隊）をテーマとしたセット。「デスコーア・オヴ・クリーグ」20体、「クリーグ・コマンド・スカッド」、「コンバットエンジニア」、そして「アーティラリー・チーム」2体をセットとしている。野砲を使った包囲攻撃と人海戦術で戦うのが好きな人のためのセットだ。

クリーグ包囲小隊

スクリール族の歪み群れ

「ウォーハンマーAoS」から「スケイヴン」のうち「スクリール族」をテーマとしたセット。「アーク・ウォーロック」に加え「ストームヴァーミン」20体、「ラットリング・ワープブラスター」、「ワープロック・ジェザイル」3体、「アコライト・グロバーディア」5体、「ワープスパーク・ウェポンバッテリー」3体のセットで、中量級の歩兵である「ストームヴァーミン」が前線を守って後方から他の兵士が雨あられの射撃を浴びせる構成。

スクリール族の歪み群れ

真紅の城塞の槍騎兵団

「ソウルブライト・グレイヴロード」の「ヴォルドライ王子」の他「ブラッドナイト」10体、「フェルバット」3体のセット。「ヴォルドライ王子」は「レヴェナント・ドラコニス」としても組み替えられ、複数セット買った場合は「ヴォルドライ王子」を1個、「レヴェナント・ドラコニス」を好きなだけ入れた編成が可能だ。

真紅の城塞の槍騎兵団

ダンクホールドの大暴れ

「グルームスパイト・ギット」の「トロゴス」たちをセットにしたもの。「"トロゴスの王"トラグ」に加え「ダンクホールド・トロッグボス」、「ロックガット・トロゴス」6体、「フェルウォーター・トロゴス」3体が同梱され、「トロゴス」だけで遊ぶ編成に適している。

ダンクホールドの大暴れ

放浪のスパイトグローヴ

「シルヴァネス」から「ドライシャ・ハマドレス」の他「スピリット・オヴ・デュルス」、「スパイト・レヴェナント」15体、「ドライアド」20体をセットにしたもの。大量の「ドライアド」で壁を張る構成を作るのに役立つだろう。

放浪のスパイトグローヴ

