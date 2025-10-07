£Ê¥ê¡¼¥°¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ò·èÄê¡¡¡Ö´í¸±¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡×
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï£·Æü¡¢£··î£µÆü¤Î£Ê£±²£ÉÍ£Æ£Ã¡Ý²£ÉÍ£Í¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²£ÉÍ£Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë»î¹ç±¿±Ä´ÉÍýµ¬Äê¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¤·¤¿»ö°Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Îº£¸å¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢Íý»ö²ñ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åö³º»î¹ç¤Ç¤Ï»î¹çÁ°¤Ë°ìÉô¤Î²£ÉÍ£Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬È¯±ìÅû¤È¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤òÊ£¿ô²óÈ¯¼Í¤Þ¤¿¤ÏÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½¸ÃÄ¤Ç¤Î°Ò³Å¡¢Ä©È¯¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ø»ß¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¡£°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Î¶ÛµÞ¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÆþ¾ì¤¬ÃÙ¤ì¡¢´ÑÀïµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÇä¾å¤ä»î¹çÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦°û¿©»ö¶È¤Î±Ä¶Èµ¡²ñ¤ËÉÔÍø±×¤¬À¸¤¸¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿´í¸±¹Ô°Ù¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥ê¡¼¥°±¿±Ä¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹°ÂÁ´ÍýÇ°¤ò¶¼¤«¤·¤«¤Í¤Ê¤¤´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÄÉµÚ¤¹¤ë£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿´í¸±¹Ô°Ù¤ÏÅþÄìÍÆÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£º£¸å¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î£³ÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
£±¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¼Ô¤Ø¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎË¡Åª¼êÃÊ¤Ë¤è¤ëÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ò¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤¹¤ë»Ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
£²¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¶¦Í¤·¡¢ÄÉ²ÃÄ´ºº¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏËÜ·ïÄ´ºº¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿³°ÉôÊÛ¸î»ÎÅù¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¡£
£³¡¢º£¸å¡¢½ÅÂç¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¼Â¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤«¤«¤ë·ÐºÑÌÌ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤ä¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¤ä¿ÈÂÎ¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Î´ØÏ¢À©ÅÙ¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤·¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ÁÐÊý¥¯¥é¥Ö¤¬ºÇÂç¸Â¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢°¼ÁÀ¤Î¹â¤¤¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¾å¤Î½ÅÂç¤ÊÈï³²¤äÉÔÍø±×¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°µ¬Ìó¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Î¤ß¤Ç¤Ï°ÂÁ´¤Ê»î¹ç´Ä¶¤Ø¤ÎÃá½ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¡Öº£¸å¤Ï½¾Á°¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢´í¸±¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¼¤µ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Åö³º·ï¤ò½ä¤ê²£ÉÍ£Í¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»î¹çÅöÆü¡¢Åö³º¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÓÆ±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÜÁý¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î»öÁ°ÂÐºö¤¬¡ÈÂÕ¤Ã¤¿¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¸·½ÅÃí°Õ¡×¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼´ÉÍý¤Î¸·³Ê¤«¤Ä¿µ½Å¤ÊÂÎÀ©¹½ÃÛ¤È¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡Åª¼êÃÊ¤Ë¤è¤ëÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£