日本ハム・新庄剛志監督が７日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。球団ＯＢで元中日監督の落合博満氏の動画に「ブレずにやって来たことが、落合さんに言われたら正解だったと答え合わせが出来て嬉しいです」と投稿した。

落合氏は６日夜に自身のＹｏｕＴｕｂｅ「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。今季就任４年目の新庄監督について「本当に今回は優勝を狙いにきたんだろうと思う。それだけのチームの出来上がりというものに手応えを感じていたんだろうと思う」とし、「だからって突出した選手はいないんだよ。いる選手をうまいこと使いながら。全試合出てる選手なんて１人もいないんだから。適材適所に応じて、相手ピッチャーに応じて打線を組んでいった。それで固定した打順は一つもない。これは監督が思い描いた通りの野球を実践してきた証しだと思う」と評価した。１番から５番までを固定するような「昔のスタイルの野球」とは違う「新しい野球の始まりなんだろう」と話すなど、新庄野球を高く評価した。

新庄監督は来季５年目続投が決定。ストーリーズには「来年は今までとは違く 開幕して１ヶ月後には６ポジションは固定して行く考えです！！」と連続して投稿した。さらに「おまけ」として「信子夫人 嬉しいです 球場に遊びに来てください」とラブコール。落合氏は動画の後半で「うちの女房 新庄監督の大ファンなんですよ」と明かし、信子夫人の肉声による新庄評を紹介していた。