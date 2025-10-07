彼岸花、よく見ると→完成度がすごすぎるアート作品に24万いいね「見えました」「再現度高い」【ママリ】

斬新なアート作品に驚き！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、洗濯バサミフォトグラファー・岡本なう(@okaphotoart)さんの投稿です。

洗濯バサミフォトグラファー・岡本なうさんは、洗濯バサミを使ってさまざまなアート作品を生み出しています。Xで話題になっている作品がこちらです。思わず目を疑います。

Ⓒokaphotoart

一瞬、彼岸花に見えませんか？

「あれ？これ本物の彼岸花だよね？」と思ってよ～く見ると、洗濯バサミ！自然の中にぽつんと立つその姿は、まるで本物の彼岸花と見間違うくらいの存在感です。こんなに身近なものでも、視点を変えればアートになるということを教えてくれる投稿ですね。洗濯バサミで咲いた彼岸花、思わず目が釘付けになります。



この投稿には「見えました 青いのも作ってください」「リアルで、「え？彼岸花じゃ無いの？ってなりましたw再現度高いなwww」といったリプライがついていました。すてきなアート作品に感動する投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）