秋の大祭「長崎くんち」開幕！6つの踊町が演し物を奉納《長崎》
秋の大祭「長崎くんち」が開幕し、6つの踊町が演し物を奉納しました。
長崎市の諏訪神社にシャギリの音が響き、秋の大祭の開幕です。
■新橋町
一番町は「本踊・阿蘭陀万歳」を奉納する新橋町です。
長崎検番の芸妓衆6人が出演。
オランダ人を演じる2人の主人公はテンポが速く、コミカルな動きが魅力です。
■諏訪町
諏訪町は伝統ある「龍踊」を奉納。
雄の青龍と雌の白龍に子龍、そして孫龍の、3世代4匹が乱舞する多彩な演出で会場を魅了しました。
■新大工町
「詩舞・曳壇尻」を奉納するのは、新大工町。
根曳は全員今年初めて挑戦する、新人。
唯一無二の伝統を守り続けています。
■榎津町
網打ち船頭の巧みな網さばきで見事、豊漁です。
「川船」を奉納した榎津町。
激流の中を進む船をスピード感のある動きで披露しました。
■西古川町
相撲ゆかりの演し物「櫓太鼓」と「本踊」を奉納したのは西古川町です。
ウクライナ出身の高校3年生エゴール・チュグンさんが巧みな弓さばきを見せました。
■賑町
トリを務めたのは賑町の「大漁万祝恵美須船」。
海での漁を表現する曳物は、長崎くんち唯一です。
大海原を突き進む姿に会場は大いに沸きました。
長崎くんちは9日まで行われ、まちは3日間、くんち一色に染まります。