ÀÐÇË¼óÁê¡ÖÄÂ¾å¤²¤ØÎÏ¹ç¤ï¤»¤ë¡×¡¡Ï¢¹ç¤ÎÄê´üÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÏ¢¹ç¤ÎÄê´üÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²¤ò½ä¤ê¡¢³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤ÆÃæ´ÖÁØ¤¬½Ì¾®¤¹¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤áÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ¢ÂÓ¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¨Ä´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Î©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤ÎºÇÂç¤Î»Ù±çÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëÏ¢¹ç¤ÎÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀÜ¶á¤ò¿Þ¤ë»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼óÁê¤Ïº£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤ÎÄÂ¾å¤²¤ä¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÄÂ¾å¤²¤ÏÂç¤¤¯Ä¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£