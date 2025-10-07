ボクシングの六島ジムは１２月１４日に大阪・錦秀会住吉区民センターで主催興行を開催することを７日、発表した。メインには東洋太平洋スーパーフライ級１５位の中山慧大（２３）＝六島＝が抜てきされ、日本同級１１位の神崎靖浩（２５）＝倉敷守安＝とのランカー対決となる。試合は５３・２キロ契約の８回戦で行われる。

中山は東洋大時代の２３年に全日本選手権フェザー級を制し、今年４月にプロデビュー。ここまで２戦２勝（２ＫＯ）。元ＩＢＦ世界バンタム級王者の西田凌佑に続く六島ジム期待の逸材とあって、３戦目で早くもメインイベンターを任された。「プロになって初めての日本人との対戦。しっかり倒して、タイトルに絡めるようにしたい」とＫＯ宣言を出した。

アンダーカードでは、日大出身で２２年国体ライト級３位の中里陽向（２３）＝六島＝がプロデビューする。東洋太平洋スーパーバンタム級１４位のシュガーレイ・レナード・ポース（フィリピン）との５６・２５キロ契約６回戦に向けて、「デビュー戦からランカーとの試合を組んでいただいたので、しっかり勝ちたい」と気合を込めた。

また、８月に元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の谷口将隆（ワタナベ）に５回ＴＫＯ負けした日本ライトフライ級５位・井上彪（２７）＝六島＝は再起戦（対戦相手未定）に臨む。減量が厳しく、今回からフライ級に上げる。「階級を上げて、またランキングを上げていきたい」と巻き返しを誓った。

この３選手に西田らも加わった六島ジムの主力８選手は、８日から中山の出身地である佐賀県唐津市で３泊４日の合宿を行う。走り込みでの体力強化とともに、中山の出身地での認知度向上も目的にあるという。六島ジムの枝川孝会長は「佐賀といえば、佐賀牛、呼子のイカ、ボクシングの中山慧大と言われるようになってほしい」と奮い立たせた。