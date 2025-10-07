なぜBLACKPINKのジェニーは“人間シャネル”と呼ばれるのか　K-POPを超え時代を象徴する存在へ

ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、“人間シャネル”と呼ばれる理由はどこにあるのか。

【写真】ジェニー、むき出しの胸元

それは最近、シャネルのコレクションショー「2026年春夏コレクション」に出席するため、仁川（インチョン）国際空港に登場した姿からも伝わってくる。

この日、ジェニーはネイビーのロングコートをメインアイテムとして選んだ。膝下丈のコートはクラシックなシルエットにゴールドのボタンがあしらわれ、上品で落ち着いた雰囲気を演出。ゆったりとしたオーバーサイズのフィット感が、快適さと洗練さを同時に引き立てていた。

インナーにはベージュトーンのニットを合わせ、柔らかいカラーの調和を完成させた。ボトムスにはブラックのピンストライプ柄ワイドパンツを選び、カジュアルさの中にモダンな印象を加えている。特にホワイトステッチのディテールが際立つパンツは、全体のルックに個性を添えた。

（写真提供＝OSEN）10月4日、仁川国際空港に登場したジェニー​​​​​

アクセサリーとしては、シャネルのシグネチャーであるキルティングデザインのブラックミニバッグをゴールドチェーンストラップと共に合わせ、ラグジュアリーなポイントをプラス。シンプルなシルバートーンのブレスレットとリングで、控えめながらも洗練された印象を与えた。

ジェニーはロングストレートの髪を自然に下ろし、清楚な魅力を強調。ナチュラルメイクで透明感のある肌と際立つ目鼻立ちを引き立て、カメラに手を振る姿からは親しみやすさと優雅さが同時に感じられた。

（写真提供＝OSEN）ジェニー

ファッション専門家は「ジェニーならではの抑えた優雅さが際立つ空港ファッション」と評し、「トレンディーでありながら、時を経ても色あせないクラシックなスタイリング」と絶賛した。

“人間シャネル”と呼ばれる理由

今やK-POPを超えて、グローバルなファッション・ビューティーアイコンとして確固たる地位を築いたジェニーは、世界中のファンから熱い支持を受け、トップの座を守り続けている。

ジェニーの最大の魅力は、ステージ上で放たれる圧倒的なカリスマ性にある。清楚なビジュアルとは裏腹に、舞台に上がると180度変わる彼女の姿は“ステージ掌握力”という言葉では足りないほどだ。

力強いラップとボーカルを自在に行き来し、完璧なパフォーマンスを披露するジェニーは、BLACKPINKの個性を完成させる中心的存在と評価されている。

（写真提供＝OSEN）9月4日、ソウル城東区で行われたブランドのイベントに出席したジェニー

2018年に発表したソロ曲『SOLO』は、YouTube再生回数8億回を突破し、ソロアーティストとしての可能性を証明。当時、音源チャートを席巻し、大衆性と音楽性の両方を認められた。

ジェニーを語るうえで欠かせないのが、ファッションアイコンとしての地位だろう。2018年にシャネルのグローバルアンバサダーに就任して以降、“人間シャネル”という愛称で呼ばれ、世界的ブランドからのラブコールが絶えない。

彼女が身につけた衣装やアクセサリーは、瞬く間に完売する“ジェニー効果”を生み出す。空港ファッションからステージ衣装に至るまで、すべてのスタイリングが話題となり、ファッショントレンドを牽引するインフルエンサーとして確固たる地位を築いた。

業界関係者は「ジェニーはハイファッションからストリートカジュアルまで完璧に着こなすスタイルアイコン」と述べ、「特にクラシックなアイテムに自身の感性を加えて新たに解釈するセンスが卓越している」と評価した。

（写真提供＝OSEN）7月11日、BLACKPINKワールドツアーのスケジュールに出席するため、仁川国際空港からアメリカへ出国するジェニー

ジェニーの人気の秘訣の一つは、ファンとのコミュニケーションスタイルにある。SNSを通じて日常を自然に共有し、親しみやすいイメージを築きながらも、ステージ上では圧倒的なオーラで気品を保っている。

清楚でありながらクール、可愛らしくも妖艶という二面性の魅力は、“猫顔”で代表される彼女特有のビジュアルと相まって、幅広いファン層を形成。さらに、豊かな表情演技とカメラに対する高い表現力で、グラビアや広告モデルとしても高い人気を誇る。

ジェニーはインスタグラムのフォロワーが8000万人を超えており、これはアジア女性ソロアーティストとして最多。彼女のグローバルな影響力を示す指標だ。

海外の有名メディアはジェニーを「K-POPの顔」「次世代グローバルスター」と紹介し、その歩みに注目している。特にファッションウィークや世界的ブランドのイベントに招かれ、K-POPアーティストの地位向上にも貢献していると評価されている。

関係者はジェニーの成功要因として「プロフェッショナルな仕事態度」を挙げる。完璧主義として知られる彼女は、撮影現場でも細部にまでこだわり、常にベストを尽くす姿勢を見せるという。

（写真提供＝OSEN）2024年9月29日、仁川空港からフランスへ向かうジェニー

また、英語・韓国語・日本語を操る語学力とグローバル感覚は、海外活動において大きな強みだ。ニュージーランドでの留学経験は、彼女独自の感性と世界観の形成に影響を与えたと分析されている。

芸能関係者は「ジェニーは生まれ持った才能に加え、絶え間ない努力を重ねてきた人物」とし、「ファッション、音楽、バラエティなど多方面で自分の色を確立し、真の“アーティスト”へと成長している」と評している。

現在、ジェニーはBLACKPINKの活動と並行して、ソロアーティスト、そして女優としても活動の幅を広げており、今後の動向に業界とファン双方の注目が集まっている。

まさに、その存在自体がブランド。だからこそ、彼女は“人間シャネル”なのだ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。