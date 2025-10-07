“ミニプリウス”なトヨタ新型「アクア」がスゴイ！ 超精悍エアロ仕様も4年ぶり大刷新！ 最新サメ顔の「新モデル」に適合のモデリスタパーツとは

改良で進化したアクア

2025年9月1日、トヨタは「アクア」の一部改良モデルを発売しました。

アクアは、2011年に初代が登場したハイブリッド専用のコンパクトカーで、初代から都市部での使いやすさと低燃費を武器に国内市場で高い人気を誇っています。

トヨタ新型「アクア」発表に反響殺到！

【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「アクア」超精悍エアロ仕様を画像で見る（44枚）

そして、2021年には現行の2代目が発売されました。

ボディサイズは、全長4050mm×全幅1695mm×全高1485mm、ホイールベースは2600mmというコンパクトなサイズで、乗車定員は5名となっています。

パワートレインには、1.5リッター直列3気筒エンジンと電動モーターを組み合わせたハイブリッドシステムが採用され、WLTCモードの燃費は最も良いモデルで、34.3km／Lを実現。

駆動方式は、2WDもしくは4WDから選択可能です。

安全装備は「トヨタセーフティセンス」を標準装備とし、プリクラッシュセーフティ、レーンディパーチャーアラート、レーントレーシングアシスト、全車速追従機能付きレーダークルーズコントロールなどが搭載されています。

今回の改良で、アクアブランドの“先進・上質”なイメージをより一層高めるため外観デザインを刷新するとともに、基本性能を向上しています。

エクステリアは、ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを採用。その姿は、SNSなどで“ミニプリウス”などと話題になっています。

インテリアでも、大型マルチインフォメーションディスプレイ（7インチ）を標準装備とするなど充実かさせたほか、安全装備の拡充を図っています。

価格（消費税込み、以下同）は、248万6000円から302万2800円までです。

モデリスタエアロパーツでスポーティさや上質さを強調

アクアの改良と同時に発表されたのが、モデリスタブランドによる新たな専用エアロパーツです。

モデリスタは、トヨタ純正アクセサリーブランドとして展開されており、車検や安全基準に適合しながらデザイン性を高められることが特徴です。

今回アクアに設定されたパーツは、モデリスタが展開するデザインコンセプト「グラマラス・シャープネス」に基づいており、力強さと上質さを与える造形が取り入れられています。

たとえば、エクステリアの中心となる「エアロパーツセット」。フロントスポイラー、サイドスカート、リアスパッツを組み合わせた構成です。

フロントスポイラーは、低重心感を強調し、サイドスカートは側面を一体的にまとめ、リアスパッツは後方からの印象を引き締めます。

また、フロントやサイドにはメッキ加飾が施され、全体に上質さを与えています。

これらを装着することで、標準仕様の落ち着いた外観とは異なるスポーティな印象を演出できます。

さらに、グリルやドアハンドル、バックドアガーニッシュなどに光沢を加える「クールシャインキット」も用意されました。

くわえて、コンパクトなボディをより力強く見せるために、足元には専用の17インチアルミホイールが設定されています。

※ ※ ※

なお、これらのパーツは、単品での装着だけでなく、セットでの購入も可能で、ユーザーは好みに応じてコーディネートを選択できます。

また、純正用品であるため適合性や保証が確保されており、安心して利用できる点も特徴です。

価格は、塗装済みのエアロパーツセットが21万4500円から、「クールシャインキット」が6万1600円からに設定されています。