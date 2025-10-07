お笑いコンビ「８．６秒バズーカー」のはまやねんが先輩との再会を報告した。

７日までに自身が運営するキッチンカーの公式ＳＮＳで「先日はベリテンライブ２０２５にて出店させて頂きました」と報告。「ＦＵＪＩＷＡＲＡのフジモンさんにも来て頂きました」と藤本敏史との２ショットをアップした。

続けて「まだ残暑の中、並んでくださったみなさまもありがとうございました ラッスンを知ってくれてる世代の親御さんがまだ小さいお子様と一緒に来てくれたりもしてすごくほっこりする日になりました」とつづり、「音楽とグルメの融合！！ 引き続き邁（まい）進していきます ありがとうございました」と誓った。

「８．６秒バズーカー」は、はまやねんと田中シングルによるコンビ。「ラッスンゴレライ」と連呼するリズムネタで１４〜１５年にかけて大ブレイク。はまやねんはＳＮＳで２０年に「マイナス１７・６キロのダイエットに成功しました」と報告し、激変した姿が「え！痩せて誰かわからん」「別人やねん」と話題になった。２２年からサンドイッチなどを販売するキッチンカーを運営し、全国を回っていることも明かしている。

投稿に添えられた写真では、はまやねんはサングラスを外し、茶髪のサラサラヘアで全盛期とは別人のような姿を見せていた。