【フレームアームズ・ガール グライフェン バラクーダ】 2026年3月 発売予定 価格：9,240円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール グライフェン バラクーダ」を2026年3月に発売する。価格は9,240円。

本商品は木下ともたけ氏デザイン「フレームアームズ グライフェン」によるメカデザインを木下氏が自ら美少女化したイラストをもとに立体化した「フレームアームズ・ガール グライフェン」と「ウェポンユニット43 エクスキャノン」のコンピレーションキット。

メイン装甲の成型色は「デュアル スパイラルクラッシャーセット」、「バルクアームα（アルパ）」などと共通の「ヘキサブルー」が採用され、関節部・「エクスキャノン」の成形色は「ガンメタリック」が採用され、同色での組み換えができる。

パワードスーツのパーツは組み合わせる事により多数の装備状態が再現可能。パワードスーツの大型ハンドは各指が可動可能のほか副腕が展開し、先端のアームは開閉することができる。

素体状態でもハンドナイフ、ロケットランチャー、マシンガンを武装として使用することができる。タンポ印刷済み表情パーツは新規デザインの「通常顔正面向き」、「通常顔右向き」、「ウィンク顔」の3種が付属。

また、コトブキヤショップ限定の購入特典として「特別カラー髪パーツ&クリアーパーツセット」が付いてくる。

