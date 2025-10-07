あまりに広い治療応用の可能性。なんと、指定難病からメタボまで…ノーベル賞で注目が高まる「制御性T細胞」の働きと有用性を、発見者の坂口志文氏に、直接聞いてみた

長い間、ノーベル賞受賞候補者として目されていた免疫学者の坂口志文氏（大阪大学特任教授）。ついに、受賞決定の報が、10月6日に、日本にもたらされました。

ブルーバックスでは、氏の研究の独自性や先進性に兼ねてより注目、『免疫の守護者 制御性T細胞とはなにか』によって、氏の研究を多くの読者に紹介しました。

免疫学の最大の謎である、なぜ自己の細胞や抗原に対して反応しないのか、という「免疫自己寛容」。そして、その解明の中で発見された過剰な免疫反応を抑える制御性T細胞（Tレグ）の発見。そうした氏の研究のエッセンスをわかりやすくまとめた１冊として、刊行以来、大きな注目を集めています。

免疫の世界での二人の偉人ロベルト・コッホとパウル・エールリヒ、それぞれ、その名を冠した「ロベルト・コッホ賞」、「パウル・エールリヒ&ルートヴィヒ・ダルムシュテッター賞」をダブル受賞した2020年。そのころに行われたインタビューの模様を、ここに再録します。

Tレグの意義と今後の医療への応用の可能性などについて、坂口氏ご自身の解説を、ぜひお読みください。

聞き手＝塚崎朝子 ジャーナリスト

＊本稿は、2020年10月のインタビュー記事を、一部再編集の上、お送りいたします。

免疫学にもう1つの道を拓いた研究

塚口朝子（以下、塚口） ロベルト・コッホ賞受賞、おめでとうございます。

坂口 ありがとうございます。免疫学における栄えある賞をいただき、光栄です。コッホと、その弟子であるベーリングと北里柴三郎は、いかにして免疫反応が起きるかを探った研究の先駆者です。一方、私は、免疫反応を抑える制御性T細胞（Tレグ）を研究しており、免疫学に別の裏道が作れたかなと思っています。

塚口 3月には、パウル・エールリヒ&ルートヴィヒ・ダルムシュテッター賞を受賞されました。

坂口 こちらもドイツの医学賞ですが、免疫学だけでなく、がん研究、血液学、微生物学、化学療法など、より広い分野を対象とした賞であり、格別に喜ばしく思います。

エールリヒは、「免疫系は自分を攻撃するのを回避するシステムを備えている」と最初に提唱した人物です。私の研究にも連なるものがあり、その意味でも感慨深いものがあります。

3月にフランクフルトまで行きましたが、新型コロナウイルスのパンデミック宣言が出て授賞式直前に国境が封鎖され、30人以上の集まりも開けなくなって、ホテルで小規模に祝ってもらいました。

コロナに東洋人が連想されるのか、タクシーでチップを渡してもすんなり受け取ってもらえなかったり、歩いていると、遠くから私を東洋人だと認めた人がすれ違う際に息を止めていたりといった経験もしました。

“今ある細胞”を使った優しい治療

塚口 Tレグが拓く新しい医療とは、どのようなものでしょうか。

坂口 自己免疫疾患もアレルギー疾患も、臓器移植時の免疫反応も、起きる人・起きない人は固定的に決まっているのではなく、「自己」と「非自己」の境界は動かすことができるため、新しい治療法を作ることができます。こうした境界の揺らぎは、囲碁の陣地取りにも似ています。

例えば、がんは、DNAの傷によって引き起きされる病気で、細胞の異常な増殖が止まらなくなります。自己免疫疾患やアレルギー疾患の背景には遺伝的な因子があるにせよ、DNAの傷とは無関係に生じてきます。細胞レベルのバランスがちょっと崩れることにより、起きたり起こらなかったりします。であれば、治療する際も、そのバランスを変えてやれば元に戻すことができる。これが最も重要なことです。

免疫が関係している病気やがんへの免疫反応といった生理的な免疫応答は、DNAに触らずにコントロールできます。疾患に関わるDNAやタンパク質が解明され、それをターゲットにして様々な薬剤が開発されています。一方で、細胞は何十億年も生き永らえて進化しており、結果として異常は排除された状態で我々の体内に存在しているものです。

今後さらなる分子的なメカニズムが明らかにされるかもしれませんが、淘汰をくぐり抜けて、今もある細胞には信頼が置けます。

例えばがんの治療であれば、誰でもが持っているTレグを少しだけ減らして、がんへの免疫応答を高める。もしくはアレルギーの治療であれば、Tレグを少しだけ増やして免疫反応を弱める。こうしたことができれば、生理現象にかなった優しい治療にできると信じています。

あるいは、Tレグを体外でちょっとだけなだめて体内に戻してやると、色々なことを感じとって自律的に働くようになるはずです。

臓器移植を明るいイメージの治療にする

塚口 ご自身が2016年に立ち上げたベンチャー「レグセル」では、移植の際の拒絶反応を抑える研究をされているそうですね。

坂口 移植臓器に発現する移植抗原特異的Tレグを入れて、拒絶反応を抑えて臓器が生着することを期待しています。英国の大型の研究資金に応募しているところです。

我々の研究に対して、「Tレグを入れて臓器が生着するのは結構だが、大量な治療レグが免疫反応全般を抑えてしまうのではないか」と一部から批判の声が上がりました。

しかし、Tレグは生きている細胞で、必要なものは増えても、不要な細胞は増えません。時間経過と共に炎症を抑える細胞だけが残って、それ以外の細胞は消えていきます。細胞が体内でちゃんと生き残っていくことは、代謝・排泄されてしまう薬とは違うところです。

日本では、一般の人は臓器移植には抵抗があるようですが、自分のものを他者にあげるのは、仏教にある慈悲の精神にも叶ったものです。また、iPS細胞（人工多能性幹細胞）などを用いた再生医療の試みが盛んですが、組織のような物は作れても、臓器を丸ごと作り出すのは困難でしょうから、そういう意味でも有用な治療法です。

提供を受けた人も拒絶反応を心配することなく、移植臓器がなじみ、免疫抑制薬を生涯飲み続けずとも安定して暮らせるようになれば、もう少し明るいイメージの治療になります。輸血のように自然な治療にしたいと思っています。

免疫抑制薬は、例えばウイルス感染のようなことが起きれば服用を中止しなくてはなりませんが、必要な免疫応答は許容するTレグを使えば、そうしたリスクを大幅に減らすことができます。

必要な抗原だけを認識して働くTレグ

塚口 Tレグは、自己免疫疾患との関わりで発見されていますから、自己免疫疾患の治療にも有用ですね。

坂口 免疫学は、いかにして特異的に免疫を抑えられるかに挑んできました。その有力な1つのアプローチが、我々の体内にあるTレグを用いた免疫の抑制です。

Tレグを除去すると自己免疫疾患が起こってきますが、すべての自己免疫疾患がそれで説明できるものでなく、原因がはっきり分からない病気もあります。しかし原因が何であれ、Tレグに関わる炎症が起きていれば、Tレグの操作によりコントロールできる可能性があります。

従来は炎症の抑制に対してステロイド薬を投与していましたが、すべての免疫反応を抑えてしまうと問題になります。これに対してTレグは、必要な抗原だけを認識して抗原特異的に免疫を抑制します。しかも安定して抑制するので、臓器移植の拒絶反応やアレルギー疾患も抑えることができるでしょう。

塚口 アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症（ALS）の治療にも、Tレグを応用しようという研究があるそうですね。

坂口 アルツハイマー病もALSも、脳内に変性物質が蓄積する退行性の病気です。神経変性物質は必ず炎症を伴いますが、Tレグには、炎症を抑えて症状を軽減する効果が期待されます。これは対症的な治療で、根本治療ではありませんが、韓国やイスラエルを筆頭に、こうした神経変性新患の治療にTレグを応用する研究が世界中で盛んに行われています。

塚口 生活習慣病の治療にも有用とのことですね。

坂口 肥満やメタボリックシンドロームの患者の脂肪組織では、マクロファージが脂肪を大食しています。マクロファージが活性化されて、IL-1（インターロイキン1）などの様々なサイトカインを放出すると、インスリン抵抗性が高まります。

マウスの脂肪組織を観察すると、所々にリンパ球の塊があり、そこにTレグが集まって炎症を抑えようとしています。

そこで、Tレグをちょっとだけうまく増やせるような安全な薬が開発できれば、肥満やインスリン抵抗性を改善できると期待されます。スウェーデンを中心に、こうした薬の研究が行われてます。

動脈硬化では、血管内皮にコレステロールなどが沈着して肥厚するプラークが生じます。それを処理しようとマクロファージが駆け付けますが、石灰化が起きてしまうと、炎症が進むようになります。こういうプラークにもTレグは多く存在してり、少しだけ増やすことができれば、発症を抑制できる可能性があります。

