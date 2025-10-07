有村藍里、1年間で約10kg減量に成功！驚異の減量成功にファン称賛「理想的な減量ですねっ」
女優の有村藍里が自身のXを更新。1年間で約10kgの減量に成功したことを公表した。有村は「1年かけて約10kg減量しました 食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました。どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、身体が動きやすい」と報告。自身のビフォーアフター写真も公開している。
この投稿にファンからは「理想的な減量ですねっ」「すごすぎる！強い意思がないとこれはなかなか無理。継続は力なりですが、無理なさらずに！」「顔が全然違うやん、どっちもかわいい」といったコメントが寄せられ、多くのファンから称賛の声が集まった。
この投稿にファンからは「理想的な減量ですねっ」「すごすぎる！強い意思がないとこれはなかなか無理。継続は力なりですが、無理なさらずに！」「顔が全然違うやん、どっちもかわいい」といったコメントが寄せられ、多くのファンから称賛の声が集まった。
1年かけて約10kg減量しました🐣— 有村藍里 (@arimuraairi) October 5, 2025
食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました。どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、身体が動きやすい✌️ pic.twitter.com/c87N2Py19p