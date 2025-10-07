9月29日から放送開始の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）の主人公は俳優・高石あかり（※高ははしご高）が務める。映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズやドラマ『御上先生』（TBS）、『グラスハート』（Netflix）をはじめ、話題作への出演が続く高石の役柄の振れ幅は大きく、時に"憑依系"俳優と評される。しかし、高石本人にとっては"憑依"をしているつもりは全くないという。『ばけばけ』のオーディション当時の思い出、演じる時の意識を訊くと、高石が抱えている強い信念が見えてきた。（一部敬略称。前後編の後編）

「失敗しても楽しいからいいかな」

応募者が何千人にものぼる朝ドラのオーディションでヒロインの座を掴んだ高石は、小泉八雲の怪談を丸暗記して臨むほど、『ばけばけ』に対しての思い入れが強かったというが、自然体でもあった。

「今まで2回朝ドラのオーディションを受けてきて、その時はめちゃめちゃ緊張していたのですが、3回目の今回は全然緊張しなくて。前まではワクワクと緊張でずっとふわふわ浮いているような感覚でしたが、今回は『あ、そうか、明日オーディションだ』くらいの感覚でした。

どちらかというと、朝ドラのオーディションに行くというより、『朝ドラのスタッフさんたちと会う日だ』という気持ちでした。最終審査のお芝居をし終わった後には、スタッフさんたちとお話をする時間を作ってくださって。そんなことは今までなかったですし、そこで作品に懸ける思いや作品がつくりだそうとしている世界のことをたくさん知ることができた。今回の『ばけばけ』ではなくても、今もコミュニケーションを取れていることが嬉しいと思うぐらい素敵なスタッフさんばかりです」（高石、以下同）

ある審査では、参加者が母娘役を演じるワークショップが行なわれた。その際にひとりの参加者以外は台本の内容的に感情を出しやすい母役の方を選んでいたが、唯一高石だけが娘役を買って出た。

「『ばけばけ』のオーディションは、とにかく楽しいという気持ちが全面にありました。母と娘のお芝居の時も、私は娘の方が遊べるなと思いました。きっと母の感情は泣くとか、悲しい、寂しいという感情が分かりやすく出てくるように感じたので、何も色付けもされていないような娘の方に挑戦してみようと思ったんです。失敗しても楽しいからいいかなという気持ちでした。何ができるかを模索したかったのかもしれません。

今までこのようなワークショップは何回か受けてきましたが、『多分これが正解なんだろうな』っていうことをしたくなさすぎて真逆のことをすると、『真逆なので、よくない』って毎回順当に怒られてきました。

お仕事では監督の正解に近いものを目指すべきだと思いますが、オーディションぐらいはいろいろしてもいいのではないかと思います。真逆をすることで得られるものがたくさんあったのかなと思います」

後輩・上坂樹里への思い

『ばけばけ』の次に放送される2026年前期連続テレビ小説『風、薫る』のW主演のひとりに、高石と同じ事務所で後輩の上坂樹里が選ばれた。上坂にとって高石は憧れの先輩であると同時に、高石は上坂を共に俳優の道を並走する仲間として認識している。

「私の中で樹里ちゃんの存在は本当に大きいんです。樹里ちゃんはいつか朝ドラヒロインになると思っていました。『風、薫る』のもう一人の主演を決めるオーディションが行なわれることを聞いた時、朝ドラのバトンを渡す相手が樹里ちゃんだったらなあと思っていました。

だから樹里ちゃんが（W主演の座を）勝ち取ったと聞いた時はとにかく嬉しくて。今度は私から樹里ちゃんにサプライズで主演決定をお伝えしました。その時は樹里ちゃんと一緒に泣き合いました。あの空間は特別ですし、ずっと忘れられません」

上坂は高石の『ばけばけ』の現場に頻繁に見学に来るという。

「大阪の撮影にもよく見学できてくれていて。きっと大阪と東京で空気が違うかもしれないけれど、何か少しでもそういう現場の空気が伝わっているのであればいいなと思います。何も言えることはないのかもしれないけれど、樹里ちゃんが困った時に助けてあげられる存在になれているのかもしれない。私が朝ドラのヒロインとして経験したことが樹里ちゃんの支えになれば嬉しいです」

"憑依"系と評されることへの戸惑い

高石は映画『ベイビーわるきゅーれ』ではマイペースな殺し屋を演じ、ドラマ『御上先生』（TBS）では真面目で寡黙な女子高生を演じるなど、様々な役柄を演じ分けてきた。その振れ幅が時に"憑依"系と評されることもあるが、『ばけばけ』でも"憑依"する瞬間はあるのだろうか。

「トキ役のモデルの小泉セツさんは、小泉八雲に怪談をたくさん話してきました。トキも夫のヘブンに対して怪談を話すことになるので、みなさんからおっしゃっていただく"憑依"に近いものはお見せできるのかもしれません。

しかしながら、実は個人的にはお芝居をしていて"憑依している"という感覚はあまりないんです。その役が完全に降りてきて同化することが"憑依"であるとするならば、もしかしたら憑依しないタイプなのかもしれません。結構頭でいろいろ物事を見て考えながら演じています」

時に"憑依"と呼ばれてしまうほどの熱演を見せる高石のルーツには、幼少の頃に見ていたテレビの存在が大きかったと振り返る。

「小さいころはアニメやドラマを見ていましたし、自分が見ているものはたくわえになっていると思います。アニメでは『銀魂』、ドラマでは『花より団子』を見ていました。そういった雰囲気が出ているのであれば、もしかしたら影響を受けているのかもしれません。

ふと思ったのですが、きっと今までいろいろな役を演じさせていただいたから、"憑依"と言っていただけているのかもしれません。作品ごとに毎回違う面をお見せできているのであれば、作品との巡り合わせに恵まれていることを実感します」

怒りから、悲しみ、喜びまで、役柄ごとにダイナミックに変わる表情と演技力の源泉はどこにあるのかを訊いた。

「そこまで派手な演技とか表情をしているつもりがなくて。自分が顔で何かをしているつもりは全くないので、監督に演技の方針を聞くとき、『いつもの感じで』と言われて全く分からない時がありました。話を聞くと監督は劇画的な表情を求めていたそうでしたが、自分でやろうとするとさらに強く出てくるのでそのまま伝えられなかったのだと思います。

多分、表情の見た目でいうと『人の1嬉しいが、私は10嬉しい』んだと思います。例えば電車の中で何かを見てて面白いなっていうちょっとした感情も、私は顔にすごく出やすいのか気付かれやすいんです」

「全員が想像しない方向に行ったら面白い」

そんな高石に『ばけばけ』を通じてどのような俳優に"化けたい"かを聞くと、逡巡しながらも力強く未来を語った。

「私はまだキャリアが長いわけでもないので、こんなことを言っていいかどうか分からないですし、言葉を選んでしまいたいのですが、一回言いますよ。でも、『唯一無二』がいいなと思います。

憧れの俳優さん、素敵な役者さんはたくさんいらっしゃるのですが、自分は自分でしかないのだと常々思うんです。『こうなりたい』というものはなく、日々の積み重ねで自分が作られていくものだと思うので、その作られていった先が、全員が想像しない方向に行ったら面白いなとは思います。

多分この感情って徐々に作られているんです。人のせいにするんですけど、私のマネージャーさんが『人とは違う面白いことをしよう』とずっと隣で目標を掲げてくれていたからこそ、今まで全然違うキャラクターをお見せできていた気がします。

『ばけばけ』に関しても、『今までとは違う朝ドラだ』と言われているのも、ちょっと外れたレールみたいでかっこいいなと思いましたし、私らしさも全開になると思います」

（了。前編から読む）

【プロフィール】

高石あかり（たかいし・あかり）／2002年12月19日生まれ。身長160cm。宮崎県出身。主な出演映画に『ベイビーわるきゅーれ』シリーズ、『夏の砂の上』（2025）、出演ドラマに『御上先生』（TBS系）、『アポロの歌』（MBS）、『グラスハート』（Netflix）など。Xアカウントは【@takaishi__akari】

撮影／神藤剛