影山優佳、へそ出しルックで引き締まったウエストをチラ見せ「胸がキューーーっとなる時間でした！」 i-dleのライブを満喫
元日向坂46のメンバーで俳優の影山優佳（24）が5日、自身のインスタグラムを更新。へそ出し私服ショットで引き締まったウエストを公開した。
【写真別カット】へそ出しルックで引き締まったウエストをチラ見せする影山優佳
影山は「idleさんのfirst japan tour "逢い-dle"を観に行かせていただきました…！日本のネボボ（Neverland）の為にたくさんのことを考えて準備してくださった、その愛の深さ広さに胸がキューーーっとなる時間でした！」とつづり、5人組グローバルガールズグループ・i-dleのライブに参戦したことを報告。推しのうちわとともに撮影した写真を複数枚投稿している。
写真では、へそ出しのミニ丈＆胸元が強調されるトップスと白のボトムスを合わせた私服を披露し、引き締まったウエストをチラ見せ。楽しげにポージングする姿からは、推し活を満喫する様子が感じられる。
