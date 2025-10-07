料理研究家・リュウジ、「片親パン」の偏見を告白！370万回超の反響
料理研究家でYouTuberのリュウジが自身のXを更新。投稿では「飲みの席で子供の頃どんなの食べてた？みたいな話になって、砂糖かかったでけえパンとチョコ入った棒のパン旨いよねー！！って言ったら一言、｢あ、片親パンね｣。まあ確かに俺片親なんだけど、お前女手一つで育てた俺の母親の気持ち考えた事あんのかってなった」と投稿。この投稿はすぐに拡散され、370万回以上の表示と3万5000件を超えるいいねがつき、多くの反響を呼んでいる。投稿にある「片親パン」という表現はネットスラングであり、ひとり親家庭の子供に対する偏見を表すものだ。
この投稿にフォロワーからは「え、うち両親居ますが普通にどっちも朝ご飯に食べてましたよ･･･。」「砂糖がかかったでっかいパンって、ビッグロシアの事じゃないんですかー！」「チョコチップスナック、受験生の友って呼んでる子がいたなぁ。」などの様々な反応が寄せられ、リュウジの言葉に共感や驚きの声が集まっている。
