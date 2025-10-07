永瀬廉＆ロウン、仲睦まじい2ショット公開 「うれしいサプライズ」「眼福コンビ」「お友達の輪が広がって嬉しい」
King ＆ Princeの永瀬廉と韓国の俳優ロウンが7日までに、自身のインスタグラムを更新。仲睦まじい2ショットを公開した。
【写真あり】「眼福コンビ」永瀬廉＆ロウンの仲睦まじい2ショット
永瀬は「ロウン（ハート）」、ロウンは「Nagase friend」とコメントとともにピースやハートを作る写真をアップ。『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）で共演していることから、作品名も紹介されている。
この投稿にファンからは「眼福コンビ過ぎ」「うれしいサプライズ」「ラストマン楽しみ」「ラストマンの現場がめちゃ楽しかったことが伝わってきた」「ほんとにお友だちになってる！かわいいほっこり」「イケメンが2人」「素敵な出会いそしてお友達の輪が広がって嬉しい」と反響が集まっている。
