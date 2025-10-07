【ベルギーリーグ】ヘンク 2−1 デンデル（日本時間10月5日／セゲカ・アレーナ）

【映像】伊東純也の高精度クロス

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、交代直後のファーストプレーでチャンスを創出した。狙い澄ました右足の高精度クロスにファンも湧いた。

ヘンクはベルギーリーグ第10節でデンデルと対戦。ベンチスタートだった伊東は1ー1の同点で迎えた71分に右ウイングとして途中出場すると、迎えた73分、ファーストプレーでチャンスを作り出す。

右のサイドライン際まで広がってボールを受けた伊東は、ドリブルで2歩、3歩と前進。DFファビオ・フェラーロが距離をつめるより先に、ゴール前に鋭いクロスボールを蹴り込んだ。ボールが相手DFとGKの間を突くと、飛び込んだFWオ・ヒョンギュが頭で合わせる。シュートは惜しくもGKの正面をついたが、伊東がアシスト未遂となる高精度クロスでスタジアムを沸かせた。

ファンの反応は？

このプレーにはABEMAのコメント欄やSNSのファンたちが反応。「えぐいクロス！」「伊東の高精度クロスがチャンスに！」「これは決めてくれよ」「純也くんうますぎる」「狙い澄ましたピンポイントクロス」「鋭いクロスだわ」「イナズマクロスきた！」「純也くんのアーリークロス！いいところ通すなー」「オ・ヒョンギュに決めてもらいたかったなー」などの反響が見られた。

伊東は国内リーグで3試合連続となるゴールこそならなかったが、このクロスをはじめ約18分間のプレータイムで存在感を発揮。チームも83分にDFケン・ヌクバのゴールが決勝点となり2−1で競り勝っている。

なお、伊東は試合後に帰国。10月10日にパラグアイ代表、14日にブラジル代表と戦う日本代表に合流予定だ。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）

