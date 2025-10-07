²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¡ÁýÅÄµ®µ×·ÐÍ³¤Ç¤·¤«Ï¢Íí¤ò¤¯¤ì¤Ê¤¤ÂçÊªÇÐÍ¥¡Ö²¿²ó¤«¿©»ö¤â¡ÄÈóÄÌÃÎ¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡Ê39¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤ëÂçÊªÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢¼ç±é¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£Æ±¶É¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤Ë¡×¤ÈÈÖÁÈMC¤ÎÇÐÍ¥¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºùÃæ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈTBS¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×Âè6¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀ¸ÅÌÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¡ÈºùÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ·º»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡£¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡ËÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÉðÅÄ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¬¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤ÈÉðÅÄ¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÂè1ÏÃ¤ò¤¹¤Ç¤Ë¸«¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿å¤ÎÃæ¤ËÃ¡¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖÉðÅÄ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÏ¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ª´ê¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¼Â¤Ï²¿²ó¤«¿©»ö¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤âÆ±¤¸¶âÈ¬ÀèÀ¸½Ð¤Æ¤Æ¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»þ¤ËÁýÅÄµ®µ×·ÐÍ³¤ÇÍ¶¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁýÅÄµ®µ×¤ËÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤â¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¡¢ÈóÄÌÃÎ¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÈóÄÌÃÎ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÉðÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡Ã«¸¶¤¬¡Ö²¿¤Ç¶µ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢º£ÅÙ¶µ¤¨¤ë¤ï¡£ÅÁ¤ï¤ê¤ã¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£