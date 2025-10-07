グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、「撮るの慣れてなさすぎてこれ」とコメントしている水着姿の自撮りショットに、絶賛の声が寄せられている。

【映像】瀬戸環奈のスタイル際立つ水着姿（複数カット）

身長170cm、バスト101・ウエスト59・ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日に「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それからおよそ3カ月後の2025年1月28日にセクシー女優として衝撃のデビューを飾った。

Xでは、ラフな装いで食事を楽しむ無防備な写真や、妖艶な表情でベッドに寝そべる撮影現場での様子、さらにはスタイル際立つビキニショットなど、さまざまな姿を披露してきた。

5日の投稿では、「おはよう。汗流しながら語り合ったきのうっ！鏡越しで撮るの慣れてなさすぎてこれ」とおちゃめにつづり、水着姿でポーズを決める自撮りショットを披露。

この投稿には、「ジッと見られてるみたいでドキドキ！！」「可愛さ100点満点です！」「セトカンセクシー！」「眼福」など、絶賛のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）