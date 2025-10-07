俳優の本田望結さんが、自身のインスタグラムを更新。アイスクリームの写真とともに「推し味を教えてください」というメッセージを添えて投稿しました。



【写真を見る】【 本田望結 】 「推し味を教えてください」 カラフルなアイス堪能 インスタでファンに問いかけ





投稿では、カラフルな壁画が特徴的なサーティワンアイスクリームの店舗で、本田さんがアイスクリームを楽しむ様子が複数枚の写真で紹介されています。青いソファに腰掛け、木製テーブルが配置された明るい店内で撮影されたものです。







写真では、本田さんがピンク色のスプーンを手に、茶色のアイスクリームをカメラに差し出している様子が写されています。







また別のカットでは、ピンク色のカップに入ったアイスをスプーンで食べる姿も捉えられています。彼女はネイビーブルーのトップスを着用し、終始穏やかな表情を見せています。本田さんはフォロワーに対して「推し味を教えてください」と問いかけ、交流を図る内容となっています。







この投稿に、「マスクメロン！！」「コットンキャンディ、キャラメルリボン、マカロンマカロンが推し味です！」「子供の頃からチョコミントです」「新作のコーヒー美味しかった」「分のオススメは、ジャモカコーヒーです」「スタンダードなバニラ＆チョコです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】