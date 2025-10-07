藤井七冠がピンチ　“王座戦”第4局に敗れると「六冠」に陥落…「勝負メシ」は棋士から人気の“カレー”か

王座をかけた藤井聡太七冠（23）がピンチ！背水の陣で挑んでいます。

7日午前9時から始まった将棋の王座戦第4局。

ここまで1勝2敗の藤井七冠は、7日に敗れると「六冠」に陥落することになります。

対するのは伊藤匠叡王（22）。

全部で8つある将棋全てのタイトルを独占していた当時の藤井八冠を2024年に破り、「七冠」に陥落させた因縁の相手なんです。

7日の会場は神奈川・秦野市にある創業107年の老舗旅館「元湯 陣屋」。

これまで数々の将棋タイトル戦で名勝負が繰り広げられてきた場所で、将棋ファンにとっては“聖地”とも言われています。

その“聖地”で「勝負メシ」として棋士たちから人気を博してきたのが、「伊勢エビカレー」と「ビーフカレー」です。

このうち伊勢エビカレーは伊勢エビが3尾も使われているスペシャルカレー！

食べられるのは伊勢エビカレー専用の宿泊プランのみで、お値段は5万7000円ほどからとなっています。

2024年9月に行われた「王座戦」でも藤井七冠が「勝負メシ」として選んでいて、この日の対局にも勝利したというゲンの良いカレーなんです。

7日の絶対に負けられない対局で藤井七冠がどの「勝負メシ」を選ぶのか、対局の行方とともに注目です。