“まるでマスカット大福”やわもちアイス パフェ マスカット”が新発売♪

2025年10月6日(月)より、井村屋の「やわもちアイス」シリーズから、やわもちアイスパフェ第2弾「やわもちアイス パフェ マスカット」が登場しました！旬のマスカットと和素材を組み合わせた新商品で、マスカット・オブ・アレキサンドリアを使用し、マスカット大福の味わいをイメージしています。全国の量販店やスーパーマーケット、井村屋ウェブショップにて期間限定で発売中です♪

マスカット×和素材の組み合わせ

価格:オープン価格

やわもちアイスは”甘味処の和スイーツをおうちで。”をコンセプトに作られたアイス。冷凍下でもやわらかく、もちもちしたおもちが特徴です!さまざまな素材を重ねたぜいたく感のある本格的な和スイーツとして2012年に発売して以来、大好評!

2022年の発売10周年を記念して、「やわもちアイスパフェ いちご大福味」が発売されました。今回は旬のマスカットを使用し、近年和菓子で人気のマスカット大福の味わいをイメージした商品になっています。

ぜいたくな5層仕立てのパフェアイス



天面にはアロエ入りマスカットソース・おもちが乗っていて、その下に白こしあん・バニラアイス・ケーキ生地の5層構造になっています。

ツヤツヤと光るマスカットソースには、“ブドウの女王”と呼ばれるマスカット・オブ・アレキサンドリアの果汁が約50％配合されています。ねっとりとろけるマスカットソースはとてもジューシーでアロエ葉肉も入っています。マスカットの華やかさ風味・爽やかな甘みにアロエの食感が楽しめるソースです♪

やわもちアイスの特徴でもある“もちもち食感”のおもちにも、マスカット・オブ・アレキサンドリアから作られたリキュール※が配合されています。ほんのりマスカットの風味も感じつつ、もちもち感とつるんとしたのど越しが楽しめます!※アルコール分は0.1%以下

フルーツ大福のあんをイメージした白こしあんが入っており、きめ細やかで上品な甘さに仕上がっています。バニラアイスには北海道豊富町産生クリームを使用していて華やかなバニラの香りにミルクのコクを感じさせる味わいになっています。

カップの底にはケーキ生地が敷かれており、ふわふわとした食感とバターの香りが広がります♪バニラアイスが染み込んでしっとり感もあり、マスカットの華やかな味わいにアロエの爽やかな風味も感じ、フルーティでぜいたくな味わいのパフェアイスに仕上がっています♪

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



やわもちアイス パフェ マスカット

味:★★★☆☆

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

マスカットソースが主役のやわもちアイスパフェ。白こしあんの主張は弱めですが、マスカットとアロエのフルーティな味わいにバニラアイスがとても合い、もちもちのおもちとも意外と相性が良かったです♪

▼原材料

砂糖（国内製造）、水あめ、乳製品、アロエシラップ漬け、生あん（いんげん豆、えんどう）、マスカット果汁、液卵、植物油脂、麦芽糖、もち粉、粉あめ、ショートニング、加糖卵黄、白玉粉、小麦粉、油脂加工品、乳等を主要原料とする食品、洋酒／ソルビトール、トレハロース、加工でん粉、乳化剤、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、酸味料、香料、安定剤（増粘多糖類）、膨脹剤、紅花色素、酵素、クチナシ色素、カロテン色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 120ml

エネルギー:251kcal

たんぱく質:3.1g

脂質:6.8g

炭水化物:44.4g

食塩相当量:0.2g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。