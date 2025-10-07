Travis Japan松倉海斗（27）が、Travis JapanがMCを務める6日放送のフジテレビ系新番組「けるとめる」の初回に出演。名言を残した。

番組の企画は、J1浦和レッズのクラブハウスから近隣の中学校のグラウンドまでリフティングでボールを落とさずにつなぎ、シュートに持って行くことにチャレンジするもの。浦和の西川周作（39）、関根貴大（30）、OBの興梠慎三（39）、柏木陽介（37）が参加した。

中学生や学校職員らも加わりボールをつなごうとするが、落としては最初からスタートする繰り返し。結局15度失敗して時間切れになった。最後はチャレンジ外で、途中で落としながらもシュートを決めて締めくくり、全員で喜んだ。

番組の最後、映像を見ての感想を中村海人（28）が「めちゃくちゃ面白いものを見させてもらったなと思うし、ぜひ、浦和さんにはもう1回リベンジの意味も込めて出てほしいと思います」、吉澤閑也（30）は「素晴らしいよね、あの勇気とメンタル」と述べた。そして最後に振られた松倉は「パスをつなげながらも」と言い、「やっぱり一番は心がつながっていましたね」。スタジオからどよめきが起きると、どや顔から笑顔になって締めた。