歌手で俳優武田鉄矢（76）が7日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文氏にコメントした。

体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性T細胞」を発見した坂口志文大阪大特任教授と米国の2氏が6日、2025年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。坂口氏の発見は、アレルギーや自己免疫疾患などの治療や、がん免疫療法、臓器移植後の拒絶反応に関する研究に発展している。

番組冒頭で、MC谷原章介が「今日はうれしいニュースからまいりましょう」と坂口氏のノーベル賞受賞について触れると武田が「いやぁ〜」と拍手をして称えた。さらに「うれしいですね。制御性T細胞、名前を聞くだけで高齢者は胸がときめきますね。守ってほしいというか、やっぱりね年老いた人たちに役に立ちそうな細胞の名前ですよ」と話した。

谷原が武田の言葉を聞いて「免疫をきちんとバランスとってくれる、しかも老化を防ぐ働きをこれからも期待できる」と補足説明した。武田は「そうです、はいはいはいはい」と「はい」を4度も繰り返して同調した。