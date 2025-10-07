「←『お』の時 『おさんぽ』と聞いた時→」



【写真】『おさんぽ』の言葉でパッ！ 極上の“柴スマイル”に

柴犬のガラリと変わる表情がXで話題になっています。投稿された2枚の写真に写っているのは、柴犬の「モモ」ちゃん（3歳・女の子）です。



1枚目では、飼い主さんから「お」とだけ声をかけられたモモちゃんが、まん丸な瞳で口をきゅっと結び、じっと様子をうかがっています。ところが2枚目、「おさんぽ」と言われた瞬間、口角をキュッと上げて満面の笑みを浮かべました。



モモちゃんが言葉を聞き分けてリアクションする姿に、4.7万件超の“いいね”が寄せられました。飼い主のXユーザー・豆柴モモさん（@momo_shiba_db）に詳しくお話を伺いました。



小さな頃から“モモスマイル”全開！ 笑顔スイッチは他にもあった

ーー撮影時の状況について教えてください。



「いつもお散歩に行く時は『お散歩行くよ』と声をかけているんですが、『お』だけだとどんな反応をするのかなと思って、試しにやってみました」



ーー笑顔を称賛する声も多く見られましたね。



「小さい頃から、嬉しい時は口角を上げて笑っているような表情をしていました。今もそれが変わらず、とてもかわいらしく感じています」



ーー「おやつだったらもっと喜びます」と返信されていましたが、実際はどんな反応ですか。



「おやつの時は、笑顔に加えて『クンクン』と鳴きながら急かしてきます」



ーー普段の暮らしで「気持ちが伝わっている」と感じるのはどんなときでしょう。



「『寝るよー』と声をかけると布団に潜り込んでくるんです。横になると体をぴったり寄せてくれるときもあり、気持ちが通じ合っていると感じますね」



モモちゃんの表情に癒やされた人たちから共感や笑いの声が寄せられました。



「わくわく→わーい」

「おさんぽ、うれしいのね」

「日本語わかるのかわいい」

「キラキラな笑顔がかわいい」

「これだから柴はかわいすぎる」

「『お』だけで反応変わるのおもしろい」

「ワンちゃんの笑顔って本当にかわいい。純粋、無邪気、愛らしい」

「お散歩が大好きなんだね。すっごくかわいい笑顔を見せてくれてありがとう」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）