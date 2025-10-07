【アリ姉とキリギリス妹】「体調不良は私たちのせいなんだよ？」夫に訴える＜第28話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第28話 妹の気持ち：お母さん、ごめんなさい―――――――！
【編集部コメント】
クルミさんは抑えていた感情があふれ出してしまいます。実母さんが倒れて、心のどこかで自分のせいかもしれないと思っていたのでしょう。それでも「お母さんに子育てを手伝ってほしい」という欲が勝ってしまい、同じことを繰り返そうとする自分にも幻滅していたのかもしれません。クルミさんひとりではどうにも限界がある以上、タカシさんにも一緒に頑張ってもらいたい……それが伝わらないことにもどかしさを感じてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
