世界2位のネリー・コルダらが女子国別対抗戦欠場へ 日本チームは山下美有夢有ら4人
世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）が、2年に一度開催される女子国別対抗戦の「ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン」（10月23〜26日/ニューコリアCC・韓国）を欠場することが明かされた。
〈写真〉山下美夢有の安定感の秘訣は…“何もしない”
理由は「ケガ」とされ、詳細は発表されていない。コルダに代わってヤーリミ・ノーが米国チームに加わり、エンジェル・イン、ローレン・コフリン、リリア・ブとの4人で出場する。米国のシード１位は代わっていない。昨季はシーズン第2戦目の「LPGAドライブオン選手権」から5大会連続優勝を達成するなど年間7勝を挙げたが、今季はここまで未勝利となっている。先週ハワイで開催された「ロッテ選手権」（10月4日終了）は、最終日を首位に2打差で迎え、優勝争いに加わったが4位で終えた。最終日のラウンド終了後には米国のテレビインタビューに応じ、「4位で終えたのは、インターナショナル・クラウンと、フロリダでの最終2戦に期待が持てる」と話していた。一方、2023年の前回大会を制したタイのチームメンバーとして出場していたパティ・タバタナキットも欠場を発表。代わってパジャリー・アナナルカンが参戦となり、世界ランキング1位のジーノ・ティティクル、アリヤ・ジュタヌガーン、シャネッティ・ワナセンとともに戦う。タバタナキットの欠場理由は明らかにされていない。ソード2位のチームジャパンは、山下美夢有、竹田麗央、西郷真央、古江彩佳の4人のチームで挑む。代表メンバーは、8月4日付けの世界ランキングに基づき発表されている。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！女子世界ランキング
「届かないものだと心のどこかにあったけれど…」 米3年目・勝みなみの初優勝は“すぐそこ”に
岩井明愛、逃げ切りVならず 次週は日本ツアーに姉妹で凱旋「千怜といい位置で戦いたい」
堀琴音がメジャーVで3000万円獲得 佐久間朱莉は1億5000万円突破【女子賞金ランキング】
〈写真〉山下美夢有の安定感の秘訣は…“何もしない”
理由は「ケガ」とされ、詳細は発表されていない。コルダに代わってヤーリミ・ノーが米国チームに加わり、エンジェル・イン、ローレン・コフリン、リリア・ブとの4人で出場する。米国のシード１位は代わっていない。昨季はシーズン第2戦目の「LPGAドライブオン選手権」から5大会連続優勝を達成するなど年間7勝を挙げたが、今季はここまで未勝利となっている。先週ハワイで開催された「ロッテ選手権」（10月4日終了）は、最終日を首位に2打差で迎え、優勝争いに加わったが4位で終えた。最終日のラウンド終了後には米国のテレビインタビューに応じ、「4位で終えたのは、インターナショナル・クラウンと、フロリダでの最終2戦に期待が持てる」と話していた。一方、2023年の前回大会を制したタイのチームメンバーとして出場していたパティ・タバタナキットも欠場を発表。代わってパジャリー・アナナルカンが参戦となり、世界ランキング1位のジーノ・ティティクル、アリヤ・ジュタヌガーン、シャネッティ・ワナセンとともに戦う。タバタナキットの欠場理由は明らかにされていない。ソード2位のチームジャパンは、山下美夢有、竹田麗央、西郷真央、古江彩佳の4人のチームで挑む。代表メンバーは、8月4日付けの世界ランキングに基づき発表されている。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！女子世界ランキング
「届かないものだと心のどこかにあったけれど…」 米3年目・勝みなみの初優勝は“すぐそこ”に
岩井明愛、逃げ切りVならず 次週は日本ツアーに姉妹で凱旋「千怜といい位置で戦いたい」
堀琴音がメジャーVで3000万円獲得 佐久間朱莉は1億5000万円突破【女子賞金ランキング】