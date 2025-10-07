『TGL』が新シーズンの日程発表 年末に開幕、松山英樹のチームは来年1月に初戦
タイガー・ウッズ（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）らが創設したゴルフリグの『TGL』は、第2シーズンの日程を発表した。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
開幕戦は今年の12月28日で、昨季の優勝決定戦で戦った2チームが再び争う。その戦いを制したジャスティン・トーマス、パトリック・キャントレー、ビリー・ホーシェル、ルーカス・グローバー（いずれも米国）のチーム『アトランタ・ドライブGC』と、敗れたザンダー・シャウフェレ、リッキー・ファウラー、キャメロン・ヤング（いずれも米国）、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）のチーム『ニューヨークGC』がフロリダ州のソーファイセンターで対戦する。第2戦は、来年の1月3日開催となり、松山英樹、マキロイ、キーガン・ブラッドリー（米国）、アダム・スコット（オーストリア）がチームを組む『ボストン・コモンG』が、トミー・フリートウッド、ジャスティン・ローズ（ともにイングランド）らの『ロサンゼルス・GC』と対戦する。タイガーが率いる『ジュピター・リンクスGC』は第4戦となる1月14日に初登場する。そこでは、ニューヨークGCと戦うスケジュールになっている。PGAツアーがフロリダ戦に入る2月末からTGLのスケジュールも多忙となり、タイガーのジュピター・リンクスGCと、マキロイ、松山らのボストン・コモンGは、3月2日に対戦となる。全15試合となるレギュラーシーズンでトップ4に入ったチームがプレーオフに進出。セミファイナルは3月17日、ファイナルスシリーズは3月23日から2日間の日程で開催される。（文・武川玲子=米国在住）【TGL第2シーズン・スケジュール一覧】第1戦：12月29日（ニューヨークGC VS アトランタ・ドライブGC）第2戦：1月3日（ボストン・コモンG VS ロサンゼルス・GC）第3戦：1月7日（ザ・ベイGC VS アトランタ・ドライブGC）第4戦：1月14日（ジュピター・リンクスGC VS ニューヨークGC）第5戦：1月21日（ジュピター・リンクスGC VS ロサンゼルス・GC）第6戦：1月27日（ボストン・コモンG VS ザ・ベイGC）第7戦：2月3日（アトランタ・ドライブGC VS ジュピター・リンクスGC）第8戦：2月10日（ザ・ベイGC VS ロサンゼルス・GC）第9戦：2月24日（アトランタ・ドライブGC VS ボストン・コモンG）第10戦：2月24日（ロサンゼルス・GC VS アトランタ・ドライブGC）第11戦：2月25日（ニューヨークGC VS ザ・ベイGC）第12戦：2月25日（ボストン・コモンG VS ニューヨークGC）第13戦：3月2日（ジュピター・リンクスGC VS ボストン・コモンG）第14戦：3月3日（ロサンゼルス・GC VS ニューヨークGC）第15戦：3月4日（ザ・ベイGC VS ジュピター・リンクスGC）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新 男子世界ランキング
ベイカレントに出場する78名が決定 松山英樹、石川遼、日本賞金ランク上位の生源寺龍憲らが参戦
日本開催のPGAツアー“優勝候補”に松山英樹、?川泰果がランクイン R・ホイガードが最有力選手
シェフラーの稼ぎがすごすぎる！ 米男子賞金ランキング
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
開幕戦は今年の12月28日で、昨季の優勝決定戦で戦った2チームが再び争う。その戦いを制したジャスティン・トーマス、パトリック・キャントレー、ビリー・ホーシェル、ルーカス・グローバー（いずれも米国）のチーム『アトランタ・ドライブGC』と、敗れたザンダー・シャウフェレ、リッキー・ファウラー、キャメロン・ヤング（いずれも米国）、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）のチーム『ニューヨークGC』がフロリダ州のソーファイセンターで対戦する。第2戦は、来年の1月3日開催となり、松山英樹、マキロイ、キーガン・ブラッドリー（米国）、アダム・スコット（オーストリア）がチームを組む『ボストン・コモンG』が、トミー・フリートウッド、ジャスティン・ローズ（ともにイングランド）らの『ロサンゼルス・GC』と対戦する。タイガーが率いる『ジュピター・リンクスGC』は第4戦となる1月14日に初登場する。そこでは、ニューヨークGCと戦うスケジュールになっている。PGAツアーがフロリダ戦に入る2月末からTGLのスケジュールも多忙となり、タイガーのジュピター・リンクスGCと、マキロイ、松山らのボストン・コモンGは、3月2日に対戦となる。全15試合となるレギュラーシーズンでトップ4に入ったチームがプレーオフに進出。セミファイナルは3月17日、ファイナルスシリーズは3月23日から2日間の日程で開催される。（文・武川玲子=米国在住）【TGL第2シーズン・スケジュール一覧】第1戦：12月29日（ニューヨークGC VS アトランタ・ドライブGC）第2戦：1月3日（ボストン・コモンG VS ロサンゼルス・GC）第3戦：1月7日（ザ・ベイGC VS アトランタ・ドライブGC）第4戦：1月14日（ジュピター・リンクスGC VS ニューヨークGC）第5戦：1月21日（ジュピター・リンクスGC VS ロサンゼルス・GC）第6戦：1月27日（ボストン・コモンG VS ザ・ベイGC）第7戦：2月3日（アトランタ・ドライブGC VS ジュピター・リンクスGC）第8戦：2月10日（ザ・ベイGC VS ロサンゼルス・GC）第9戦：2月24日（アトランタ・ドライブGC VS ボストン・コモンG）第10戦：2月24日（ロサンゼルス・GC VS アトランタ・ドライブGC）第11戦：2月25日（ニューヨークGC VS ザ・ベイGC）第12戦：2月25日（ボストン・コモンG VS ニューヨークGC）第13戦：3月2日（ジュピター・リンクスGC VS ボストン・コモンG）第14戦：3月3日（ロサンゼルス・GC VS ニューヨークGC）第15戦：3月4日（ザ・ベイGC VS ジュピター・リンクスGC）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新 男子世界ランキング
ベイカレントに出場する78名が決定 松山英樹、石川遼、日本賞金ランク上位の生源寺龍憲らが参戦
日本開催のPGAツアー“優勝候補”に松山英樹、?川泰果がランクイン R・ホイガードが最有力選手
シェフラーの稼ぎがすごすぎる！ 米男子賞金ランキング
松山英樹のアイアン＆60度ウェッジは…バンスがほとんどない？《写真》