°Û¿§¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ·èÄê¡ª»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½êÀßÎ©¤ÎÈëÏÃ¡¡°ËÆ£º»è½¡Ö¤â¤Ï¤ä»ä¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×
¡¡NHK¤Ï7Æü¡¢2024Ç¯Á°´ü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦º´ÅÄÆÒ»ÒÌò¤Î°ËÆ£¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦»³ÅÄ¤è¤ÍÌò¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ê33¡Ë¡¢¹ìÂÀ°ìÌò¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ê33¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡½÷ÀË¡Áâ¤Î³«Âó¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÒ»Ò¤ÎÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤äÆ±Àº§¤Ê¤É¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿°Û¿§ºî¡£¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿NHK¤è¤ë¥É¥é¡ÖÎø¤»¤Ì¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ä«¥É¥éÄÌ»»110ºîÌÜ¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¡¦È½»ö¡¦ºÛÈ½½ê½êÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò»á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Ë¡Áâ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆüËÜ½é¤Î½÷À¡¦ÃöÄÞ¡Êº´ÅÄ¡ËÆÒ»Ò¡Ê¤È¤â¤³¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNHK¤Ï¡Ö¾åÌî¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë»³ÅÄ¤è¤Í¤È¹ìÂÀ°ì¤Î»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡¢¤½¤ÎÀßÎ©¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤è¤Í¤È¹ì¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎµÓËÜ¤âµÈÅÄ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú»³ÅÄ¤è¤ÍÌò¡¡ÅÚµï»Ö±ûÍü¡Û
¡¡¸×¤ËÍã¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¢¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÃç´ÖÃ£¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ò°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡£ËÜÊÔ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¤Î¶õÇò¤Î»þ´Ö¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ»×¤ï¤ºÉð¼Ô¿Ì¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸×¤ËÍã¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¸«¤ÎÊýÃ£¤Ë¤âÇ®¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢ÀäË¾¤È´õË¾¤Î´Ö¤ÇÀº°ìÇÕÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú¹ìÂÀ°ìÌò¡¡¸ÍÄÍ½ãµ®¡Û
¡¡°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ÈËÂ¤®Â³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¿È¤ò·ë¤Ó¡¢µ¢¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÄ«¥É¥é»£±Æ»þ¡¢»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤è¤Í¤È¹ì¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸½¼Â¤Ë¡£¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î°¦¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£´Á¡¢¹ì¡¢¤³¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦º£ºî¤ò¹ì¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Úº´ÅÄÆÒ»ÒÌò °ËÆ£º»è½¡Û
¡¡¡Ö¸×¤ËÍã¡×²þ¤á¡Ö»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×¡£¶õÇò¤Î»þ´Ö¤¬Ëä¤Þ¤ë¡¢¶õÇò¤Î»þ´Ö¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä1¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÊÑ¹¬Ê¡¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¤è¤Í¤µ¤ó¡¢¹ì¤µ¤ó¤ò¼´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÎÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¹¤¬²þ¤á¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤È¶½Ê³¤Ç¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤Ï¤ä»ä¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡ª¡ª¡ª¤¿¤À¤¿¤ÀÁá¤¯´Ñ¤¿¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ï°ì½ï¤Ë¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£