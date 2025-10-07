King ＆ Prince、顔寄せ合い『Duet』で2ショット表紙 手つなぎ＆おんぶカットも掲載
King ＆ Princeが、7日発売のアイドル雑誌『Duet』2025年11月号（ホーム社）表紙に半年ぶりに登場する。表紙＆グラビアテーマは、“HOPE（＝希望）”。大人っぽいツイードジャケットの衣装をまとい顔を寄せ合う美麗2ショットが表紙に採用された。
【写真】『国宝級イケメンランキング』連覇で表紙を飾った永瀬廉
グラビアページでは、手をつないだり、おんぶし合ったりと、ふたりの仲のよさが伝わってくるカットが満載。インタビューでは現体制での初のドームツアーについて、そしてふたりの希望ある未来について語り合った。
また、SixTONESからは田中樹が、Snow Manからはラウールが。timeleszからは寺西拓人が登場。ピンナップはKing & Prince、ラウール、B&ZAI、真弓孟之。マットピンナップは大好評で終えたAぇ! groupの総集編を届ける。
さらに横山裕のソロライブレポート、中島健人の新曲インタビュー＆ライブレポート、timelesz・松島聡のドラマインタビュー、Snow Manのバンコクでの“サマソニ”レポートも掲載。
なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ジュニアからACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、少年忍者、大西風雅、岡崎彪太郎、AmBitious、Boys beなど数多くのジュニアも誌面を飾り12月号の休刊まで盛り上げる。
