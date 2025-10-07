ヒロシ、おいしそうなすき焼きを添えた“食卓”披露にツッコミ殺到「あれれ？」「添え物が豪華で美味しそうです」
お笑い芸人のヒロシ（53）が6日、自身のインスタグラムを更新。ユーモアのある食卓ショットを披露し、ファンを笑わせた。
ヒロシは、たびたび自身のインスタで自身の手作りとみられる料理を披露しており、この日の投稿では「ティッシュすき焼き添え」とのコメントとともに、ティッシュ箱が“メイン”とされ、その横に“添え物”としておいしそうなすき焼きのお椀が添えられた写真をアップした。
この投稿にファンからは「ユーモアのセンスがありまくりです」「栄養価の高い、添え物ですね」「ティッシュ箱、取り出し口小さくないですか？」「あれれ？今日はティッシュがメインなんですか？（笑）」「ティッシュがメインになる時は花粉の季節だけじゃないんですね」「ヒロシさんには、ティッシュが、必須なんですね すき焼き、卵が、また、美味しそう」「すぐ口拭けますね…」「すき焼きが添えられているんですね」「夜中のすき焼きテロキタッ」「添え物が豪華で美味しそうです」などの声が寄せられている。
