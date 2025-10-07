■第79回国民スポーツ大会 陸上・成年少年男女混合4×400mリレー決勝（7日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）

国民スポーツ大会・陸上競技の最後を締めくくる、成年少年男女混合の4×400mリレー決勝が行われ、東京世界陸上代表の松本奈菜子（29、東邦銀行）ら擁する福島が、大会新記録となる3分18秒67で優勝。女子800m日本記録保持者で東京世界陸上代表の久保凛（17、東大阪大敬愛高）がアンカーを務めた大阪は、3分20秒58の5位だった。

福島は予選で3分18秒97の大会記録をマークし予選と同じオーダーで決勝に臨んだ。4番手でバトンを受けた松本は、ひとつ順位を上げ最後の直線へ。千葉を抜き去ると最後は兵庫をかわす激走。3位までが大会新をマークする激戦をわずか0秒01差で制した。

今大会で自身初のマイルリレー出走となった久保は予選と同じ4走を務めた。3走の東京世界陸上代表・林申雅（21、筑波大）からバトンを受けた久保は、5番手から前を追ったが、3分20秒58の5位でフィニッシュした。

【結果】

1位 福島（長谷川桜介、小野莉瑚、金森瑛、松本奈菜子）3分18秒67 ※大会新

2位 兵庫（橋詰竜輝、幸長愛美、久保拓己、寺本葵）3分18秒68 ※大会新

3位 千葉（吉川崚、佐藤葵唯、東島権治、バログンハル）3分18秒85 ※大会新