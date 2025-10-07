くりぃむしちゅーの上田晋也が６日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、一番困ったＭＣ番組を上げた。

トップＭＣとしてさまざまな番組で司会を務める上田だが「困ったのは、大変なのはオリンピックの中継」と断言。「俺の勉強不足だけど」と認めた上で、別の中継を見ていたにも関わらず「例えばトライアスロン終わりました。トライアスロンで３分つないでください…いやいやいや、トライアスロン知らねえし。違う中継見てたし。３分延ばしてください。これは結構、くる」と、突然、それほど詳しくない競技についてかなりの長尺、しゃべらなければならないのが大変だと打ち明けた。

上田は、東京五輪が決まる日の生中継もＭＣを担当していたといい、「発表の日、朝６時ぐらいだった。誘致活動をしていたアスリートの方がひな壇にいて、誘致活動の歩みのＶＴＲを見て、ＣＭ」という流れで、ＣＭの最中に上田が「もしも東京じゃなかったら、つなぐＶＴＲってあるの？」と聞いたところ、スタッフは「ないです」。上田は「放送は何分まで？」と確認すると、残り時間はまだ５５分もあったという。

「５５分？って。もし東京じゃないとなったら、アスリートの皆さんは『残念です』ぐらいしか言えない。５５分どうする？って」と真っ青に。果たして無事に東京に決まったが「太田雄貴さんが現地でやったー！って。でも絶対俺の方がヨッシャー！って」と心底喜んでいたと振り返っていた。