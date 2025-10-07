カブスの今永昇太投手（３２）が６日（日本時間７日）、ブルワーズとの地区シリーズ第２戦に先発し、３回途中まで２被弾を含む５安打４失点でＫＯされた。

登板前からチームの後輩から最高の援護点をもらった。初回の攻撃で一死二、三塁から４番の鈴木誠也外野手（３１）が高めのボールゾーンに投げ込まれたチェンジアップを完璧に捉え、左中間へ先制の３ラン。気迫十分の表情でダイヤモンドを一周し、ベンチのムードもいきなり最高潮に達した。

しかし、この日の今永はいずれも二死から手痛い一発を食らった。先制した直後の初回のマウンドでは二死一、二塁から内角のボールゾーンに投じたスイーパーをボーンにうまくさばかれ、左翼席へ痛恨の同点の３ラン。３回も二死無走者からコントラレスに投じた内角への９０・７マイル（約１４６キロ）の直球を捉えられ、またもや左翼席へ勝ち越しのソロを叩き込まれた。

打ったコントラレスは打った瞬間に本塁打を確信。打たれた今永も口を真一文字に結んだまま打球を見届け、すぐさま切り替えを図った。しかし、次打者に右前打を許して無念の降板を告げられた。

カブスは地区シリーズ第１戦（４日＝同５日）を３―９で落として黒星スタート。３勝先取の短期決戦で痛い２被弾となった。