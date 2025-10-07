強い台風２２号 さらに発達して「非常に強い勢力」へ

強い台風２２号は、日本の南を１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいて、８日（水）には「非常に強い」勢力に発達し、本州南岸を進む見込みです。また、新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」も発生しました。１１日（土）ごろから影響が出る可能性があります。

７日（火）～１７日（金）のを画像で掲載しています。

■強い台風第２２号は、７日（火）１５時には日本の南の北緯２７度３０分、東経１３７度５５分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。

中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートルで

中心から半径９５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の東側３９０キロ以内と西側２８０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

■台風の中心は、１２時間後の８日（水）３時には日本の南の北緯２８度５０分、東経１３６度３５分を中心とする半径７５キロの円内に達し、「非常に強い」台風になる見込みです。

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径１８５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

■２４時間後の８日（水）１５時には、八丈島の南西約４１０キロの北緯３０度２０分、東経１３７度００分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２３０キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

■４８時間後の９日（木）１５時には、八丈島の東約２００キロの北緯３３度２０分、東経１４１度５５分を中心とする半径２１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３６０キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

■７２時間後の１０日（金）１５時には、日本のはるか東の北緯３４度１０分、東経１５４度２０分を中心とする半径３００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径４６０キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

新たな台風のたまご 雨風シミュレーション７日（火）～１７日（金）

秋雨前線が９日（木）にかけて、東海道沖から日本の東にほとんど停滞する見込みです。

伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

また、台風２２号とは別の「台風のたまご＝熱帯低気圧」が発生しました。

シミュレーションでは、台風２２号が日本から遠ざかる９日（木）頃から日本の南の海上に「反時計回りの渦」が現れ、九州南部を通り、本州南岸を台風２２号よりも近い進路で東に進むと予想されています。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。「台風のたまご＝熱帯低気圧」の動向については、今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

